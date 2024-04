Airbus-Defence-Chef äußert Verständnis für Scholz

Berlin (dpa) - Der Chef des Rüstungsunternehmens Airbus Defence and Space, Michael Schöllhorn, hat die Einschätzung von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) relativiert, dass für einen Einsatz deutscher Taurus-Marschflugkörper in der Ukraine Bundeswehrsoldaten nötig seien. «Gäbe es den Willen für eine Lieferung, würde man technologische Lösungen finden, um den Taurus ohne deutsche Beteiligung in der Ukraine einzusetzen», sagte Schöllhorn dem Nachrichtenmagazin «Der Spiegel». Scholz argumentiere politisch. «Aber ich kann die politischen Argumente nachvollziehen», so Schöllhorn.