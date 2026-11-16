Nach Tod von Freie-Wähler-Chef

Aiwangers Lebensgefährtin: Alle dürfen zur Beisetzung kommen

Mehr als 1.100 Menschen nahmen in München Abschied von Hubert Aiwanger. Nun steht die Beisetzung in seiner niederbayerischen Heimat an - und seine Partnerin spricht eine ungewöhnliche Einladung aus.

Tanja Schweiger hat mit Hubert Aiwanger zwei Söhne. (Archivbild) Foto: Felix Hörhager/dpa
Tanja Schweiger hat mit Hubert Aiwanger zwei Söhne. (Archivbild)

Rottenburg an der Laaber (dpa) - Die Beisetzung von Freie-Wähler-Chef Hubert Aiwanger findet an diesem Samstag in seiner Heimat Niederbayern statt - und alle, die ihn mochten, sind willkommen. «Hubert war ein Mann des Volkes, deswegen ist es doch selbstverständlich, dass alle zu seiner Beisetzung kommen dürfen, die ihn mochten und schätzten», teilte die Lebensgefährtin des überraschend gestorbenen Politikers, Tanja Schweiger, auf ihrem Instagram-Profil mit. Aiwanger soll demnach in Rottenburg an der Laaber beigesetzt werden.

Aiwanger lebte in der Kleinstadt im Landkreis Landshut mit knapp 8.500 Einwohnern. Sein Bauernhof liegt im Ortsteil Rahstorf nur wenige Kilometer außerhalb. Details zur Beisetzung will Schweiger baldmöglichst bekanntgeben. Stattfinden soll sie im Ortsteil Inkofen.

Trauerstaatsakt in München

Am vergangenen Samstag hatte Bayern in einem bewegenden Trauerstaatsakt in der Münchner Frauenkirche Abschied von dem langjährigen Wirtschaftsminister und stellvertretenden Ministerpräsidenten genommen. Weit mehr als 1.100 Trauergäste - viele davon in Tracht - erwiesen ihm die letzte Ehre.

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Der Freie-Wähler-Chef war am 4. November überraschend im Alter von 55 Jahren in Berlin gestorben. Er war leblos in einem Hotelzimmer gefunden worden - laut Staatsanwaltschaft starb er eines natürlichen Todes. Weitere Einzelheiten wurden bisher nicht genannt und werden wahrscheinlich auch nicht veröffentlicht werden.

Schweiger: Aiwanger, der Möglichmacher

«Die Betroffenheit im ganzen Land ist enorm», schrieb Schweiger nach dem Trauerstaatsakt. «Die Gesellschaft ist auch nach über einer Woche noch geschockt.» Sogar aus China berichteten Freunde, «dass Huberts Tod Gesprächsthema ist. Firmenchefs, Professoren, Handwerker, Kindergarteneltern, Mitarbeiter, Nachbarn, Pressevertreter, Polizisten und eigentlich gefühlt alle Menschen, denen er begegnet war, kondolieren.»

Viele sähen Aiwangers Vermächtnis in der Art, wie er agierte. «Direkt, pragmatisch, zielgerichtet. Als Möglichmacher. Er gab den Menschen die Zuversicht zurück, dass ihr eigener Einsatz etwas bewirken kann, dass man selbst Verantwortung übernehmen und Zukunft gestalten kann», schrieb die 48 Jahre alte Landrätin des Landkreises Regensburg.

Die Mutter von Aiwangers Söhnen bedankte sich zudem für den würdevollen Rahmen in der Frauenkirche. «Zahlreiche Menschen haben sich im Vorfeld sehr viel Mühe gegeben, dass der Tag gestern so gelungen ist. Dafür sagen wir ein herzliches Vergelt's Gott.»

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