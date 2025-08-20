Anschlagsplan auf israelische Botschaft? Anklage erhoben

Die Bundesanwaltschaft hat am Kammergericht Berlin Anklage erhoben. (Archivbild) Foto: Christoph Schmidt/dpa
Die Bundesanwaltschaft hat am Kammergericht Berlin Anklage erhoben. (Archivbild)
Bitte warten Sie während wir den Zugang überprüfen.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Anschlagsplan auf Israels Botschaft: Was wir wissen
18-Jähriger verhaftet

Anschlagsplan auf Israels Botschaft: Was wir wissen

Die israelische Botschaft in Berlin als Ziel eines Anschlags: Einem 18-jährigen Russen wird eine schwere staatsgefährdende Straftat vorgeworfen.

21.02.2025

Anschlagsplan auf israelische Botschaft - Russe in Haft
Anschlag vereitelt

Anschlagsplan auf israelische Botschaft - Russe in Haft

Ein 18-Jähriger aus Brandenburg soll einen Angriff auf die israelische Botschaft vorbereitet haben. Die Polizei nimmt ihn rechtzeitig fest.

21.02.2025

Anschlagsplan

18-Jähriger festgenommen - Anschlag auf Israels Botschaft?

21.02.2025

Geplanter Anschlag auf israelische Botschaft: Was wir wissen
Bundesanwaltschaft

Geplanter Anschlag auf israelische Botschaft: Was wir wissen

Das Szenario ist dramatisch: ein islamistischer Terroranschlag auf die israelische Botschaft in Berlin. Doch es gibt eine Festnahme. Ein Überblick zum Stand der Dinge.

19.10.2024

Anschlagsplan auf israelische Botschaft? Mann festgenommen

19.10.2024