Sicherheit

ARD: Warnung vor Spähsoftware auf Politiker-Handys

Müssen sich Bundespolitiker Sorgen machen, dass sich auf ihren iPhones Schadsoftware befindet? Der Digitalminister bestätigt einen amtlichen Hinweis.

Digitalminister Karsten Wildberger verweist auf eine Meldung von Apple. (Archivbild) Foto: Carsten Koall/dpa
Digitalminister Karsten Wildberger verweist auf eine Meldung von Apple. (Archivbild)

Berlin (dpa) - Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) hat Bundestagsabgeordnete und Regierungsmitglieder nach Informationen des ARD-Hauptstadtstudios vor einem möglichen Angriff mit Spähsoftware auf Handys gewarnt. Bei dem Hinweis gehe es um eine Bedrohungsbenachrichtigung für iPhones von Apple.

Digitalminister Karsten Wildberger (CDU) sagte dazu im ARD-«Bericht aus Berlin», es gebe «eine Meldung von Apple, dass bestimmte Geräte gegebenenfalls kompromittiert wurden mit sogenannter Spyware». Das BSI habe «superschnell reagiert» und alle Betroffenen angeschrieben, was in diesem Fall zu tun sei. Nähere Angaben machte er nicht. «Das ist jetzt rein spekulativ, um was es sich hier konkret handelt, das muss man jetzt abwarten.»

Er würde das nicht unbedingt auf einen KI-Angriff zurückführen, da es Spyware auf Telefonen schon länger gebe. «Das ist trotzdem etwas, was natürlich uns sehr besorgt», so der Digitalminister. 

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal!

Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert.

Zum Kanal

Impressum

Spyware ist Schadsoftware, die ohne Wissen und Zustimmung der Nutzer auf Computern oder Smartphones installiert wird, um Daten zu sammeln und an Dritte zu übermitteln. Dazu können Tastatureingaben zählen, Nachrichten, Fotos, Standortdaten sowie Anrufe und Mikrofonaufnahmen. Die Programme gelangen meist über manipulierte E-Mail-Anhänge, gefälschte Links oder Apps aus unseriösen Quellen auf ein Gerät; teilweise nutzen sie Sicherheitslücken in veralteter Software aus. Neben Kriminellen und Stalkern setzen auch Staaten Spyware ein.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Weinheim und Region: Gefahr durch Sicherheitslücken teilweise gebannt
Weltweites Softwareproblem

Weinheim und Region: Gefahr durch Sicherheitslücken teilweise gebannt

Mehrere Internetseiten von Behörden und Kommunen wurden am Donnerstagmorgen vorsorglich vom Netz genommen. Welche Internetseiten betroffen waren und was der IT-Dienstleister Komm.One dazu sagt.

22.10.2026

Umfrage zeigt großes Interesse an Gebraucht-Handys
Nachhaltiger Technikkonsum

Umfrage zeigt großes Interesse an Gebraucht-Handys

«Smartphone-Empfehlungen für Dich», heißt es auf der Vodafone-Webseite. Vorgeschlagen werden Iphones und Samsung Galaxys - brandneu, versteht sich. Warum eigentlich - ginge es nicht auch gebraucht?

20.12.2025

Digitalminister drängt Ministerien zu Bürokratieabbau
Moderner Staat

Digitalminister drängt Ministerien zu Bürokratieabbau

Seit wenigen Monaten hat Deutschland ein Ministerium für Digitales und Staatsmodernisierung. Ressortchef und Ex-Manager Karsten Wildberger drückt beim Thema Bürokratieabbau aufs Tempo.

20.08.2025

Tabakerhitzer

Bundespolitiker sehen Zigaretten-Alternativen kritisch

«Deutschland, hör auf zu rauchen»: Das sagt ausgerechnet ein Tabakkonzern. Er erklärt das Zigarettengeschäft zum Auslaufmodell und stellt neue Produkte ins Schaufenster. Doch Politiker winken ab.

19.09.2024

Software

Smartphone-Variante von «Fortnite» kehrt auf iPhones zurück

Das beliebte Spiel «Fortnite» kann seit über drei Jahren nicht auf iPhones geladen werden. Das soll sich nun wieder ändern - zumindest in der EU.

26.01.2024