ARD: Warnung vor Spähsoftware auf Politiker-Handys

Berlin (dpa) - Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) hat Bundestagsabgeordnete und Regierungsmitglieder nach Informationen des ARD-Hauptstadtstudios vor einem möglichen Angriff mit Spähsoftware auf Handys gewarnt. Bei dem Hinweis gehe es um eine Bedrohungsbenachrichtigung für iPhones von Apple.

Digitalminister Karsten Wildberger (CDU) sagte dazu im ARD-«Bericht aus Berlin», es gebe «eine Meldung von Apple, dass bestimmte Geräte gegebenenfalls kompromittiert wurden mit sogenannter Spyware». Das BSI habe «superschnell reagiert» und alle Betroffenen angeschrieben, was in diesem Fall zu tun sei. Nähere Angaben machte er nicht. «Das ist jetzt rein spekulativ, um was es sich hier konkret handelt, das muss man jetzt abwarten.»

Er würde das nicht unbedingt auf einen KI-Angriff zurückführen, da es Spyware auf Telefonen schon länger gebe. «Das ist trotzdem etwas, was natürlich uns sehr besorgt», so der Digitalminister.

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