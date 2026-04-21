CDU-Politiker im Pech

Armin Laschet bricht sich Schulter bei E-Scooter-Unfall

Armin Laschet ist mit einem E-Scooter verunglückt und hat sich die Schulter gebrochen. Bei Auftritten in Aachen trug er zulketzt eine Armstütze. Zum Unfall selbst gibt es keine Details.

Armin Laschet im Plenarsaal des Bundestags - inzwischen trägt er eine Armstütze (Archivfoto) Foto: Lilli Förter/dpa
Armin Laschet im Plenarsaal des Bundestags - inzwischen trägt er eine Armstütze (Archivfoto)

Berlin (dpa) - Der ehemalige CDU-Vorsitzende und heutige Bundestagsabgeordnete Armin Laschet ist mit einem E-Scooter gestürzt und hat sich die Schulter gebrochen. Das bestätigte sein Büro der Deutschen Presse-Agentur. Zuerst hatte die «Aachener Zeitung» berichtet.

Der 65-Jährige war in seiner Heimat Aachen am Wochenende bei Veranstaltungen mit einer auffälligen Armstütze erschienen. Was genau passiert ist, dazu machte Laschets Büro auf Nachfrage keine Angaben.

Laschet ist nach eigenen Angaben E-Scooter-Fan. In einem Podcast berichtete er einmal, dass er mit elektrischen Tretrollern oft von seiner Berliner Wohnung zum Reichstag fahre - was bei den Personenschützern von Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) Sorgen ausgelöst habe. Die hatten demnach Laschet mit dem Minister verwechselt.

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