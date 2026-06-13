Landtagswahlkampf

Aufregung um CDU/AfD-Foto aus Sachsen-Anhalt

CDU und AfD auf einem Bild: Was steckt hinter einem scheinbar vertrauten Moment zwischen zwei Politikern aus Sachsen-Anhalt?

«Das war eher Konfrontation, keine Verbrüderung», sagt CDU-Politiker Guido Heuer. (Archivbild) Foto: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa
«Das war eher Konfrontation, keine Verbrüderung», sagt CDU-Politiker Guido Heuer. (Archivbild)

Dessau-Roßlau (dpa) - Knapp drei Monate vor der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt hat ein Foto von AfD-Spitzenkandidat Ulrich Siegmund und CDU-Fraktionschef Guido Heuer Diskussionen in den sozialen Medien ausgelöst. Das Bild war bei einer Podiumsdiskussion in Halberstadt (Landkreis Harz) entstanden, der CDU-Mann stützt sich auf die Schulter des AfD-Politikers, beide Abgeordnete haben die Hand am selben Mikrofon. Über die Veranstaltung hatte zunächst die «Ostdeutsche Allgemeine Zeitung» berichtet, auf der Plattform X verbreitete auch der Berliner Journalist Robin Alexander das Foto.

Heuer wies den entstandenen Eindruck einer Vertrautheit am Rande des Landesparteitags der CDU in Dessau-Roßlau zurück. «Das war eher Konfrontation, keine Verbrüderung», sagte er der Deutschen Presse-Agentur. Es habe für mehrere Podiumsteilnehmer nur zwei Mikrofone gegeben. In der Situation habe er Siegmund ins Mikro gegriffen, weil dieser «die Unwahrheit» gesagt habe. «Das war alles.»

Die Landtagswahl in Sachsen‑Anhalt ist für den 6. September terminiert. In Wahlumfragen lag die AfD zuletzt mit Werten um 40 Prozent weit vor der CDU mit um die 25 Prozent. Immer wieder gibt es Spekulationen, ob die beiden Parteien nach der Wahl zusammenarbeiten könnten. Ministerpräsident Sven Schulze (CDU) hat das mehrfach ausgeschlossen. Zum Foto sagte der Regierungschef der dpa: «Man sollte das Foto nicht überbewerten.» Guido Heuer habe lediglich nach einem Mikro gegriffen, so Schulze.

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Siegmund setzt ohnehin auf eine Alleinregierung der AfD und geht die CDU immer wieder scharf an. «Wir können unser Land nicht mit denen retten, die es in diese Lage gebracht haben», postete er bei X.

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