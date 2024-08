Aus Russland befreiter Kevin Lick will Abitur nachmachen

Bonn (dpa) - Der aus russischer Haft freigekommene Deutsch-Russe Kevin Lick hat nach eigenen Angaben erst auf der Fahrt zum Flughafen erfahren, dass es einen Gefangenenaustausch gibt. «Es wurde nichts gesagt», berichtete der 19-Jährige, der Deutsch und Russisch spricht, in Bonn. Davor seien alle am Austausch teilnehmenden Personen in ein Gefängnis nach Moskau gebracht worden, erzählte er. Er ist einer von fünf Männern mit deutscher Staatsangehörigkeit, die im Zuge des großen Gefangenenaustauschs des Westens mit Moskau freikamen.

Lick war nach eigenen Worten mit 17 Jahren in ein russisches Straflager gekommen. Er sei in Einzelhaft gewesen. Man habe ihm Spionage vorgeworfen, berichtete der 1,92 Meter große, magere junge Mann, der auch am Tag nach der Ankunft in Deutschland noch die schwarze Kleidung des Straflagers trägt.