Reformdebatte

Bas sieht Existenz des Sozialstaats gefährdet

Telefonische Krankschreibung abschaffen? Die Übernahme von Zahnarztkosten streichen? Zuletzt gab es viele Vorschläge dieser Art. Die SPD-Chefin ist empört - und warnt vor den Folgen solcher Debatten.

SPD-Chefin Bas kritisiert, der Sozialstaat werde als Bremsklotz diffamiert. Foto: Sebastian Gollnow/dpa
SPD-Chefin Bas kritisiert, der Sozialstaat werde als Bremsklotz diffamiert.

Berlin (dpa) - SPD-Chefin Bärbel Bas sieht den deutschen Sozialstaat in Gefahr. «Er wird in seiner Existenz infrage gestellt. Er wird als Bremsklotz wirtschaftlichen Wachstums diffamiert», kritisierte die Parteivorsitzende in Berlin. Dabei sei es gerade in Zeiten großer Veränderung wichtig für die Menschen, aufgefangen zu werden.Konkret kritisierte Bas politische Ideen, telefonische Krankschreibungen, das Recht auf Teilzeit oder die Kostenübernahme für Zahnarztbesuche abzuschaffen. «Das alles ist eine Abrissbirne für die Rechte von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern», sagte sie in einer Grundsatzrede im Willy-Brandt-Haus. Wer so etwas vorschlage, habe keinen Respekt vor dem Leben, der Leistung und den Problemen ganz normaler Menschen. Die Union, aus deren Umfeld diese Vorschläge kamen, erwähnte Bas nicht.Mit einer Vorstandsklausur und Reden der Parteivorsitzenden will die SPD an diesem Wochenende die Arbeit an einem neuen Grundsatzprogramm beginnen. Es soll die Haltung der Sozialdemokraten zu verschiedenen politischen Themen definieren und ihnen einen Kompass auch in aktuellen Debatten geben. Das aktuelle SPD-Grundsatzprogramm stammt noch von 2007 und ist an vielen Stellen veraltet.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Regierungsparteien

Bärbel Bas soll neue Co-Parteichefin der SPD werden

12.05.2025

Regierungsbildung

Bärbel Bas soll Arbeitsministerin werden

05.05.2025

Krankenkassen: Telefonische Krankschreibung beibehalten
Gesundheit

Krankenkassen: Telefonische Krankschreibung beibehalten

Die Fehlzeiten von Angestellten sind in diesem Jahr hoch. Trägt die Krankschreibung per Anruf dazu bei und sollte wieder abgeschafft werden? Die Krankenkassen haben eine klare Meinung.

29.10.2024

Hausärzte verteidigen telefonische Krankschreibung
Gesundheit

Hausärzte verteidigen telefonische Krankschreibung

Für eine Krankschreibung muss man in bestimmten Fällen nicht immer extra in die Praxis. Arbeitgeber machen die Regel für hohe Krankenstände verantwortlich. Die Ärzteschaft hält dagegen.

28.10.2024

Gesundheit

Telefonische Krankschreibung soll dauerhaft möglich sein

Während der Corona-Pandemie konnten sich Patienten telefonisch beim Arzt krankschreiben lassen. Nun soll die Regelung dauerhaft eingeführt werden - dabei sollen bestimmte Voraussetzungen gelten.

29.11.2023