Leute

Bauministerin Hubertz hat geheiratet

Im Januar ist Verena Hubertz zum ersten Mal Mutter geworden. Nun hat sie standesamtlich geheiratet - und plant schon den nächsten Schritt.

Bauministerin Verena Hubertz hat auf einem Weingut geheiratet. (Archivbild) Foto: Carsten Koall/dpa
Bauministerin Verena Hubertz hat auf einem Weingut geheiratet. (Archivbild)

Berlin/Kanzem (dpa) - Bauministerin Verena Hubertz (SPD) hat geheiratet. Einen entsprechenden Bericht der «Bild»-Zeitung bestätigte das Ministerium auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur. Die 38-Jährige heiratete demnach bereits Mitte Mai ihren Partner und Vater ihres Kindes auf einem Weingut in Kanzem bei Trier. 

«Nach der Geburt unseres Kindes war das der nächste große private Moment in diesem Jahr: der Weg ins gemeinsame Leben», sagte Hubertz der «Bild». «Wir hatten einen wunderschönen Tag im Kreise unserer engsten Familie, mit Baby und Trauzeugen, bei bestem Wetter und großartigem Wein.» 

Es sei Geschenk genug gewesen, dass die Gäste extra aus ganz Deutschland angereist seien. «Wir haben uns versprochen, das Leben mit all seinen Höhen und Tiefen gemeinsam zu meistern. Und wir sind voller Vorfreude auf alles, was jetzt kommt.»

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal!

Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert.

Zum Kanal

Impressum

Nach Informationen der «Bild» will die Ministerin ihren Nachnamen behalten. Demnach ist für das kommende Jahr eine kirchliche Hochzeit geplant - erst danach will das Paar dem Bericht zufolge Eheringe tragen. Hubertz war im Januar Mutter geworden.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Koalition plant Kostenbremse für Mieter bei neuem Heizgesetz
Energiepolitik

Koalition plant Kostenbremse für Mieter bei neuem Heizgesetz

Ende Februar hatte sich die Koalition grundsätzlich geeinigt, zentrale Regelungen des umstrittenen Heizungsgesetzes zu kippen. Es gab aber noch Hürden.

30.04.2026

Baubranche warnt: Iran-Krieg treibt Kosten für Hausbauer
Wohnen

Baubranche warnt: Iran-Krieg treibt Kosten für Hausbauer

Beton, Stahl, Dämmstoffe: Baumaterialien haben sich mit dem Nahostkrieg reihenweise verteuert. Die Rechnung zahlen Hausbauer. Auch für den Kampf gegen den Mangel an Wohnraum heißt das nichts Gutes.

24.04.2026

Bauministerin: «Schrottimmobilien» notfalls enteignen
Änderungen im Baurecht

Bauministerin: «Schrottimmobilien» notfalls enteignen

Nach dem «Bauturbo» plant Ministerin Verena Hubertz jetzt umfassendere Änderungen am Baugesetzbuch. Planung und Genehmigung sollen schneller werden. An einer Stelle zieht sie ein «scharfes Schwert».

17.03.2026

Ministerin: Neue Bauförderung wird gut genutzt
Wohnungsbau

Ministerin: Neue Bauförderung wird gut genutzt

Seit Dienstag gibt es wieder Fördergeld für Neubauprojekte mit EH-55-Energiestandard. Wie kommt das an?

19.12.2025

FDP-Politiker Kuhle hat geheiratet
Leute

FDP-Politiker Kuhle hat geheiratet

Frisch verheiratet: Der langjährige Bundestagsabgeordnete Kuhle zeigt sich auf Instagram mit seinem Ehemann – und bekommt prominente Glückwünsche.

17.06.2025