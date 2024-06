Beamtenbund will Sofortprogramm: «Deutschland stabilisieren»

Berlin (dpa) - Der Beamtenbund dbb hat die Bundesregierung aufgefordert, in einer Kabinettsklausur Projekte für eine Stabilisierung des Landes auf den Weg zu bringen. «Die Ampel muss sich jetzt schütteln», sagte dbb-Chef Ulrich Silberbach der dpa in Berlin. «Ich schlage der Ampel vor, spätestens in der Sommerpause eine Meseberg-Klausur einzuberufen, Prioritäten zu definieren und dann ein Sofortmaßnahmenprogramm aufzulegen», sagte Silberbach.

Das Ziel müsse sein, «Deutschland in ökonomischen und gesellschaftspolitischen Fragen zu stabilisieren», sagte Silberbach. Wichtig seien dabei vor allem die Migrationsfrage, der Klimawandel, Bildung und innere Sicherheit. Die anstehenden Aufgaben müssten zwischen Bund, Ländern und Kommunen aufgeteilt und die zuständige Ebene dann finanziell entsprechend ausgestattet werden. «Das wäre kein Hexenwerk», sagte der dbb-Chef. «Das könnte man auch noch in dem einen Jahr schaffen, das noch übrig bleibt.»

Die jüngsten Bürgerbefragungen des dbb zeigten, «dass die Bürgerinnen und Bürger jedes Vertrauen in die Leistungsfähigkeit des Staates verlieren», sagte Silberbach. So sagten laut Forsa-Umfrage zuletzt nur noch 27 Prozent der Bürgerinnen und Bürger, der Staat könne seine Aufgaben erfüllen.

Er nannte das Beispiel Flüchtlinge. «Ich bin froh, dass die Mehrheit der Bevölkerung immer noch sagt: "Menschen in Not muss geholfen werden."» Missbrauch müsse aber ausgeräumt werden. Bund und Länder müssten die Kommunen so ausstatten, dass sie dies wirklich schaffen könnten. Ohne solche Schritte drohe Ausländerfeindlichkeit weiter Raum zu greifen. «Ungelöste Fragen – das ist das, was die Menschen überhaupt nicht mögen», sagte Silberbach.