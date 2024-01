Bevölkerung in Ostdeutschland macht sich mehr Sorgen

Berlin (dpa) - Kriege, Inflation und ein geringes Vertrauen in die Handlungsfähigkeit der Regierenden führen dazu, dass sich die Bevölkerung in Deutschland aktuell weniger sicher fühlt als in den Jahren zuvor. Das zeigen die in Berlin vorgestellten Ergebnisse einer repräsentativen Umfrage des IfD Allensbach im Auftrag des Centrums für Strategie und Höhere Führung.