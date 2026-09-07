«Bild»: Deutschland sackt bei Pisa-Studie weiter ab

Berlin (dpa) - Schülerinnen und Schüler haben nach einem Bericht der «Bild» bei der jüngsten Auflage des internationalen Bildungsvergleichs Pisa schlechter abgeschnitten als bei der vorherigen Erhebung im Jahr 2022. Deutschlands 15-Jährige könnten immer schlechter lesen und rechnen, auch in Naturwissenschaften gehe es abwärts, schreibt die «Bild» unter Berufung auf die Auswertungen, die ihr bereits vorlägen. Offiziell wird die neue Pisa-Studie an diesem Dienstag in Berlin vorgestellt.