Internationaler Bildungstest

«Bild»: Deutschland sackt bei Pisa-Studie weiter ab

Die internationale Vergleichsstudie testet grundlegende Fähigkeiten von Schülern in Dutzenden Ländern weltweit. Am Tag vor der offiziellen Veröffentlichung sickern erste Ergebnisse durch.

Alle drei Jahre nehmen auch deutsche Schülerinnen und Schüler an der internationalen Vergleichsstudie Pisa teil. (Symbolbild) Foto: picture alliance / Jens Büttner/dpa
Alle drei Jahre nehmen auch deutsche Schülerinnen und Schüler an der internationalen Vergleichsstudie Pisa teil. (Symbolbild)

Berlin (dpa) - Schülerinnen und Schüler haben nach einem Bericht der «Bild» bei der jüngsten Auflage des internationalen Bildungsvergleichs Pisa schlechter abgeschnitten als bei der vorherigen Erhebung im Jahr 2022. Deutschlands 15-Jährige könnten immer schlechter lesen und rechnen, auch in Naturwissenschaften gehe es abwärts, schreibt die «Bild» unter Berufung auf die Auswertungen, die ihr bereits vorlägen. Offiziell wird die neue Pisa-Studie an diesem Dienstag in Berlin vorgestellt.

Für die Studie wurden in Deutschland im vergangenen Jahr rund 6.700 Schülerinnen und Schüler im Alter von 15 Jahren in grundlegenden Kompetenzen wie Lesen, Mathematik und Naturwissenschaften getestet. Weltweit nahmen mehr als 760.000 Gleichaltrige teil.

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