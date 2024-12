BSW sagt Ja zur Koalition in Thüringen

Ilmenau (dpa) - Im Jahr der Parteigründung könnte das Bündnis Sahra Wagenknecht an zwei Landesregierungen beteiligt werden - nach Brandenburg gab nun der Thüringer Landesverband grünes Licht für eine Koalition. Das BSW werde in Thüringen eine «starke Stimme sein gegen eine immer stärkere Kriegslogik» und eine ostdeutsche Perspektive einbringen, sagte Landesparteichefin Katja Wolf bei einem Landesparteitag in Ilmenau. «Das, was am Abendbrottisch diskutiert wird, das wollen wir in konkrete Politik übersetzen.»