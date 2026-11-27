Dresden (dpa) - Überschattet von Streit über die Zusammenarbeit mit der AfD berät das BSW bei einem Bundesparteitag in Dresden seinen künftigen Kurs. Nach einer Serie schwacher Wahlergebnisse kriselt es in der erst 2024 gegründeten Partei. Gründerin Sahra Wagenknecht betont die Chance auf ein Comeback, schließt aber auch ein Zerwürfnis nicht völlig aus.

Auf die Frage, ob sie das Risiko einer Spaltung sehe, sagte Wagenknecht der Deutschen Presse-Agentur: «Damit würden wir unseren Gegnern im politischen Mainstream einen großen Gefallen tun. Das sollten wir nicht, denn das BSW wird gebraucht.»

Worum es beim internen Streit geht

In einem ungewöhnlichen Schritt hatten vor einigen Tagen mehrere prominente Gründungsmitglieder öffentlich eine Klarstellung beim Parteitag gefordert: Das BSW solle nicht nur Koalitionen mit der AfD ausschließen, sondern auch «eine formelle oder faktische Tolerierung, eine Stützung einer AfD-geführten Regierung und auf Dauer angelegte Absprachen zur Zusammenarbeit», heißt es in einem Änderungsantrag zum Leitantrag. Der steht bei der Generaldebatte am Samstag auf der Tagesordnung.

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Foto: Jens Kalaene/dpa Eine Ergänzung des Leitantrags, wie es der BSW-Parteivorsitzende Fabio De Masi vorschlug, genügt den Kritikern nicht. (Archivbild)

Hintergrund ist die parlamentarische Zusammenarbeit von BSW und AfD in Sachsen-Anhalt, genannt «Magdeburger Weg». Das BSW will zwar keine Koalition und den AfD-Kandidaten Ulrich Siegmund auch nicht zum Ministerpräsidenten wählen. Es stimmte aber schon mehrfach mit der AfD und führt Gespräche über Inhalte, die eine AfD-geführte Minderheitsregierung umsetzen müsste. Dies könnte sogar schriftlich vereinbart werden.

BSW-Parteichef Fabio De Masi bot an, den Leitantrag zu ergänzen, doch reicht das den Kritikern nicht. Sie sehen sogar «jede Basis für einen tragfähigen Kompromiss zerstört», wie die BSW-Vorstandsmitglieder Christian Leye, Amid Rabieh, Ralph Suikat, Jessica Tatti und Klaus Ernst laut Redaktionsnetzwerk Deutschland erklärten.

Was die Parteispitze will

Wagenknecht sagte zu dem Streit: «Lebendige Parteien sollten lebendige Diskussionen über ihren Kurs führen. Allerdings sollte man sich dabei nicht Dinge unterstellen, die nicht stimmen. Das BSW spielt nicht im Team AfD, sondern wir nehmen den Wählerauftrag ernst: politische Veränderungen durchzusetzen, die das Leben der Mehrheit verbessern.»

Foto: Ronny Hartmann/dpa «Es gibt keinen Schmusekurs mit der AfD», sagt Claudia Wittig, stellvertretende BSW-Fraktionschefin im Landtag von Sachsen-Anhalt. (Archivbild)

Claudia Wittig, BSW-Spitzenkandidatin in Sachsen-Anhalt, konterte die Kritiker noch schärfer. «Es gibt keinen Schmusekurs mit der AfD», sagte sie der dpa. «Wir dürfen uns die Lügen der Mainstreammedien nicht auch noch selbst an den Kopf werfen.» Man sei auch offen für Gespräche mit anderen Parteien.

Warum es beim BSW kriselt

Die junge Partei hatte 2024 Erfolge bei der Europawahl und mehreren ostdeutschen Landtagswahlen, scheiterte dann aber 2025 bei der Bundestagswahl knapp an der Fünf-Prozent-Hürde. Einen Antrag auf Neuauszählung wies das Bundesverfassungsgericht ab. Im September gingen die Landtagswahlen in Mecklenburg-Vorpommern und Berlin verloren. Nur in Sachsen-Anhalt zog das BSW mit 5,3 Prozent ins Landesparlament ein.

Wagenknecht zeigte sich selbstkritisch: «Es war mein Fehler, dass ich in MV nicht annähernd so viel Wahlkampf gemacht habe wie in Sachsen-Anhalt, dann hätten wir die für den Einzug fehlenden 1.300 Stimmen vermutlich gewonnen. Auch in Berlin bin ich zu spät in den Wahlkampf eingestiegen.»

Wo Wagenknecht Chancen sieht

Die Parteigründerin, die sich 2025 von der Parteispitze zurückgezogen hatte, betonte aber auch: «Das BSW hat nach seriösen Umfragen derzeit bundesweit eine Wählerschaft zwischen 3 und 4 Prozent und unverändert ein Potenzial im zweistelligen Bereich. Ein Comeback ist nicht zuletzt durch den Wahlerfolg in Sachsen-Anhalt möglich.»

Dort habe die Partei binnen kurzer Zeit zwei Erfolge verbucht, sagte Wagenknecht – den gemeinsam mit der AfD formulierten «Friedensantrag» gegen weitere Ukraine-Hilfen und einen Beschluss zur Entlastung von Familien. Die Lage der Partei sieht sie so: «Das BSW hat nur eine Chance, wenn es diejenigen wieder stärker erreicht, die allen Grund haben, unzufrieden und wütend zu sein und die aktuell zu erheblichen Teilen die AfD wählen.»

Wofür das BSW steht

Abseits vom AfD-Streit bekräftigt der Leitantrag zum Parteitag auf 22 Seiten bekannte Positionen: billige Energie aus Russland, höhere Renten, mehr Steuern auf Vermögen und Erbschaften, ein Mindestlohn von 15 Euro, die Vergesellschaftung von Wohnungsbeständen, ein bundesweiter Mietendeckel und etliches mehr.

Zentrales Thema ist die Warnung vor einer direkten militärischen Konfrontation mit Russland sowie das Nein zu hohen Rüstungsausgaben und zu einer Wehrpflicht. Konkret gefordert wird unter anderem die Schließung aller US-Militärstützpunkte in Deutschland.

Den Ukraine-Krieg hatte Russland 2022 mit einer Invasion des Nachbarstaats begonnen. Doch das BSW sieht den «Ursprung in der Nato-Osterweiterung». Deutsche Unterstützung für Kiew fülle «die Taschen korrupter ukrainischer Oligarchen, während sich die Ukraine unter Führung des immer autoritärer regierenden Selenskyj zu einem veritablen Mafia-Staat mit immer brutaleren Methoden der Zwangsrekrutierung entwickelt», heißt es im Leitantrag.