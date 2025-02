Bundeswehr hat erneut weniger Soldaten

Berlin (dpa) - In der Bundeswehr ist die Zahl der Soldaten im vergangenen Jahr trotz mehr Einstellungen erneut leicht gesunken. Zum Jahresende habe es rund 181.150 Soldatinnen und Soldaten gegeben, sagte eine Sprecherin des Verteidigungsministeriums der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. Ein Jahr zuvor, am Stichtag 31. Dezember 2023, waren es noch rund 181.500 Männer und Frauen in Uniform gewesen.