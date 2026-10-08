CDU-Landesvize Tullner: Wir sind «keine AfD-Hilfstruppe»

Magdeburg (dpa) - Der sachsen-anhaltische CDU-Landesvize Marco Tullner hat sich klar gegen eine Wahl des AfD-Politikers Ulrich Siegmund zum Ministerpräsidenten ausgesprochen. «Wir als CDU sollten Ulrich Siegmund auf keinen Fall zum Ministerpräsidenten wählen. Wir sind Opposition und keine AfD-Hilfstruppe», sagte Tullner dem Nachrichtenportal «t-online». Andere Abgeordnete der CDU-Landtagsfraktion äußerten sich ähnlich.

Zuvor hatte der frühere CDU-Landtagsabgeordnete Alexander Räuscher sich für die Wahl Siegmunds ausgesprochen. «Das Wahlergebnis verlangt, dass Herr Siegmund Ministerpräsident wird. Die CDU sollte seine Wahl ermöglichen», sagte Räuscher dem «Tagesspiegel». Die CDU solle für Siegmund votieren, weil es das Wahlvolk wolle. «Ich hätte Bauchschmerzen, Siegmund im Landtag zu wählen, aber ich würde es tun. Da müssen wir jetzt durch», so Räuscher, der in der Vergangenheit mit seinen Äußerungen immer wieder Kontroversen ausgelöst hatte.

Siegmund braucht drei Stimmen aus anderen Reihen

Siegmund möchte sich im Dezember nur im ersten Wahlgang als Ministerpräsident zur Wahl stellen. Für die nötige Mehrheit braucht er im Parlament mindestens 42 Stimmen, seine AfD kommt auf 39. Das BSW hat angekündigt, sich enthalten zu wollen. Damit wäre Siegmund auf drei Stimmen aus anderen Reihen angewiesen.

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