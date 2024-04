Chrupalla rechtfertigt Agieren in Russland- und China-Affäre

In der hitzigen TV-Runde griff CDU-Politiker Armin Laschet Chrupalla an: «Solche Zustände hat es in der Bundesrepublik Deutschland in diesem Ausmaß an Landesverrat noch nicht gegeben», sagte der ehemalige Unionskanzlerkandidat. «Wenn Sie sich so sicher wären, wie Sie hier tun, müssten Sie sagen, ich schicke Krah in jede Talkshow, damit er seine Unschuld beweist. Verkaufen Sie bitte nicht uns und das deutsche Volk für dumm!»