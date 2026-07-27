Personalwechsel bei CDU

Connemann bleibt nach Wechsel Mittelstandsbeauftragte

Beim Umbau des Kabinetts kommt es auch in der zweiten Reihe zu Veränderungen. Das betrifft auch die einflussreiche Chefin des CDU-Wirtschaftsflügels. Einen Posten behält sie.

Connemann bleibt Mittelstandsbeauftragte der Regierung. (Archivbild) Foto: Kay Nietfeld/dpa
Connemann bleibt Mittelstandsbeauftragte der Regierung. (Archivbild)

Berlin (dpa) - Die bisherige Wirtschafts-Staatssekretärin Gitta Connemann (CDU) bleibt nach ihrem Wechsel ins Digitalministerium Mittelstandsbeauftragte der Bundesregierung. Das teilte die Bundestagsabgeordnete in einer persönlichen Erklärung mit, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. 

Darin heißt es, im Digitalministerium würden die Weichen für weniger Bürokratie, eine moderne Verwaltung und mehr Tempo gestellt. Es sei folgerichtig, dass das Amt der Mittelstandsbeauftragten künftig im Bundesministerium für Digitalisierung und Staatsmodernisierung von Ressortchef Karsten Wildberger angesiedelt sei. «Dort liegen die entscheidenden Hebel für Bürokratierückbau und Staatsmodernisierung. Dort gehört die Stimme des Mittelstands hin.» Sie werde weiterhin «Anwältin unseres Mittelstands» sein.

Nachfolge von Philipp Amthor

Connemann übernimmt im Digitalministerium die Nachfolge von Philipp Amthor (CDU), der Staatsminister für die Bund-Länder-Beziehungen im Kanzleramt wird. Connemann ist zugleich Vorsitzende der Mittelstands- und Wirtschaftsunion (MIT), des einflussreichen Wirtschaftsflügels. An dieser Doppelrolle – MIT-Chefin und Parlamentarische Staatssekretärin beim Wirtschaftsministerium – gab es in der CDU durchaus Kritik. 

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In der persönlichen Erklärung Connemanns heißt es, auf Bitte von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU), die Nachfolge Amthors im Digitalministerium anzutreten, sei für sie «Ehre und Auftrag» zugleich. «Ich habe nicht gezögert. Der Mittelstand braucht einen Staat, der ermöglicht statt aufhält. Genau dafür steht dieses Haus.» Für kleine und mittlere Unternehmen sei übermäßige Bürokratie nach wie vor die größte branchenübergreifende Belastung. «Wer Wachstum, Innovation und Investitionen will, muss diese Fesseln lösen.»

Nachfolger Connemanns im Wirtschaftsministerium wird der Bundestagsabgeordnete Johannes Steiniger. Er ist bisher agrarpolitischer Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion und Generalsekretär der CDU Rheinland-Pfalz.

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