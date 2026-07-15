Koalition

CSU-Politiker: Schwarz-Rot ist ein Projekt für acht Jahre

Das Reformpaket ist geschnürt, die Koalition ist erleichtert. Und es gibt in ihren Reihen schon welche, die über die nächste Wahl hinausschauen.

CSU-Landesgruppenchef Hoffmann sieht die Koalition auf einem guten Weg mit ihrem Reformkurs. Foto: Michael Kappeler/dpa
CSU-Landesgruppenchef Hoffmann sieht die Koalition auf einem guten Weg mit ihrem Reformkurs.

Berlin (dpa) - Nach den Reformbeschlüssen der vergangenen Wochen sieht CSU-Landesgruppenchef Alexander Hoffmann die schwarz-rote Koalition als Projekt über die nächste Bundestagswahl hinaus. In einem Interview der Deutschen Presse-Agentur begründete er das damit, dass der Reformbedarf nur von einer stabilen und handlungsfähigen Koalition der Mitte gedeckt werden könne und er diese Handlungsfähigkeit nur bei Union und SPD sehe. «Und dieses Modell sollte dann sinnigerweise auf acht Jahre angelegt sein», sagte er.

Den Grünen als dritter im Bundestag vertretener Partei der Mitte sprach Hoffmann den Willen zu Reformen ab. Als Beispiel nannte er den Versuch, die Reform der gesetzlichen Krankenversicherung vom Bundesverfassungsgericht stoppen zu lassen. Zudem warf er den Grünen vor, die Reformdebatte «auch mit populistischen Unterstellungen» zu führen. «Die Grünen sind im Moment offensichtlich nicht stark genug, Reformen stemmen zu können», sagte er. 

Hoffmann lobt «entscheidungsfähigen Kanzler»

Auf die Frage, ob er sich Friedrich Merz für eine weitere Legislaturperiode als Kanzler einer schwarz-roten Regierung wünsche, sagte Hoffmann: «Wir konzentrieren uns jetzt auf das Hier und Jetzt. Eine erfolgreiche Koalition mit einem starken, entscheidungsfähigen Kanzler, der im Übrigen Deutschland auch wieder international auf die Bühne zurückgebracht hat.»

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