Koalition

CSU: SPD muss sich bei Steuerreform bewegen

CSU-Landesgruppenchef Hoffmann betont die Kompromissbereitschaft der Union bei der Steuerreform - und fordert das auch von der SPD. Nur Umverteilung im System reiche zur Finanzierung nicht.

Der CSU-Landesgruppenvorsitzender zeigt sich bei der Steuerreform offen für eine Erhöhung der Reichensteuer und fordert nun von der SPD Entgegenkommen. Foto: Michael Kappeler/dpa
Der CSU-Landesgruppenvorsitzender zeigt sich bei der Steuerreform offen für eine Erhöhung der Reichensteuer und fordert nun von der SPD Entgegenkommen.

Berlin (dpa) - Die CSU fordert die SPD auf, sich bei der angestrebten Reform der Einkommensteuer zu bewegen und bei der Finanzierung nicht allein auf Umverteilung innerhalb des Systems zu setzen. «Wir sind einen großen Schritt auf die SPD zugegangen und können uns vorstellen, uns bei der Reichensteuer zu bewegen», schreibt der Chef der CSU-Bundestagsabgeordneten, Alexander Hoffmann, auf der Plattform X. 

«Im Gegenzug muss aber auch etwas von der SPD kommen. Es kann keine Gegenfinanzierung ausschließlich innerhalb des Einkommensteuersystems geben. Reine Umverteilung führt in die Sackgasse, weil sie keinen Wohlstand schafft», erklärt der Vorsitzende der CSU-Landesgruppe. Grundsätzlich seien sich die Koalitionspartner einig, dass kleine und mittlere Einkommen entlastet werden sollten.

Bei der Einkommensteuer ist zu unterscheiden zwischen dem Spitzensatz im regulären Tarifverlauf - das sind 42 Prozent - und der Reichensteuer, die derzeit bei Ledigen ab knapp 278.000 Euro greift und 45 Prozent beträgt. 

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal!

Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert.

Zum Kanal

Impressum

Auch Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) und CSU-Chef Markus Söder hatten sich bereits offen für eine Erhöhung der Reichensteuer gezeigt. Allerdings dürften die dadurch erzielbaren Einnahmen nicht ausreichen, um Bezieher kleiner und mittlerer Einkommen steuerlich spürbar zu entlasten. Die SPD um Finanzminister Lars Klingbeil pocht darauf, eine Einkommensteuerreform durch eine stärkere Belastung Wohlhabender zu finanzieren.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
1.000-Euro-Prämie gekippt - Reform-Fahrplan beschlossen
Koalitionsausschuss

1.000-Euro-Prämie gekippt - Reform-Fahrplan beschlossen

Sechs Stunden haben Union und SPD verhandelt. Einen früheren Beschluss räumte die Koalition zwar wieder ab. Dafür gibt es jetzt einen Fahrplan für die Reformen. Reicht das, um die Kurve zu kriegen?

13.05.2026

Spahn will gemeinsamen Vorschlag für Einkommensteuerreform
Schwarz-Rot

Spahn will gemeinsamen Vorschlag für Einkommensteuerreform

Bei der geplanten Einkommensteuerreform kommt Schwarz-Rot derzeit auf keinen gemeinsamen Nenner. Nun macht Unionsfraktionschef Spahn ein Angebot an den Koalitionspartner.

08.05.2026

Schwarz-Rot zum Jahrestag unter Druck - Merz mahnt SPD
Parteien

Schwarz-Rot zum Jahrestag unter Druck - Merz mahnt SPD

CDU, CSU und SPD wollten ursprünglich einen schnellen Aufbruch zustande bringen. Knapp ein Jahr nach der Kanzlerwahl steckt die Koalition aber im Stimmungstief. Gelingt ein Ende der Reibereien?

03.05.2026

Klingbeil: Spitzenverdiener müssen ihren Beitrag leisten
Finanzen

Klingbeil: Spitzenverdiener müssen ihren Beitrag leisten

Die schwarz-rote Koalition plant eine Reform der Einkommensteuer. Ziel sind Erleichterungen für kleine und mittlere Einkommen. Der Finanzminister pocht auf eine realistische Gegenfinanzierung.

02.05.2026

Merz offen für höhere Reichensteuer
Reformdebatte

Merz offen für höhere Reichensteuer

Die Regierung hat sich eine größere Einkommensteuerreform vorgenommen. Nach mehreren anderen Unionspolitikern signalisiert nun auch der Kanzler, dass dabei auch die Reichensteuer steigen könnte.

29.04.2026