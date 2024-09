Führungswechsel

Dennis Radtke ist neuer Chef des CDU-Arbeitnehmerflügels

Fast zwei Jahrzehnte lang stand Karl-Josef Laumann an der Spitze des CDU-Sozialflügels. Nun rückt ein Jüngerer nach. Der startet mit einem Appell an die Mutterpartei. In einer Frage bleibt er vage.