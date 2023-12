Deutlich weniger «latenter Antisemitismus» als vor 20 Jahren

Berlin (dpa) - Die Menschen in Deutschland äußern heute deutlich seltener negative Vorurteile über Juden als noch vor 20 Jahren. Der Anteil von Menschen mit «latentem Antisemitismus» sei von 23 Prozent im Jahr 2003 auf sieben Prozent in diesem Jahr zurückgegangen, ermittelte das Institut Forsa im Auftrag des Magazins «Stern». Bei Anhängern der AfD sind negative Einstellungen gegenüber Juden laut Umfrage allerdings doppelt so häufig wie bei Anhängern anderer Parteien.