Internet

Deutschland und Israel trainieren Abwehr von Cyberangriff

Deutschland und Israel proben gemeinsam die Abwehr schwerer Cyberangriffe. Denn Israel hat Erfahrungen, von denen Deutschland profitieren möchte.

Deutschland und Israel haben eine gemeinsame Übung zur Abwehr eines Cyberangriffs durchgeführt. (Symbolbild) Foto: Nicolas Armer/dpa
Deutschland und Israel haben eine gemeinsame Übung zur Abwehr eines Cyberangriffs durchgeführt. (Symbolbild)

Berlin (dpa) - Deutschland und Israel haben nach Angaben des Bundesinnenministeriums erstmals gemeinsam die Abwehr eines schweren Cyberangriffs trainiert. Die Übung mit dem Namen «Blue Horizon» war demnach der erste konkrete Schritt aus dem Cyber- und Sicherheitspakt, den Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) und Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu kürzlich vereinbart hatten.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

«Cyberdome» soll vor Angriffen schützen

Der Pakt sieht unter anderem eine enge Vernetzung der Sicherheitsbehörden beider Länder sowie eine noch engere Kooperation in den Bereichen Cyberkriminalität, Künstliche Intelligenz (KI) und Drohnenabwehr vor.

Bei der Übung sollten sich Experten beider Seiten laut Innenministerium besser kennenlernen. Kern der Zusammenarbeit ist demnach der Aufbau eines deutschen «Cyberdomes», angelehnt an das israelische Modell. 

Israel hat Erfahrung mit Cyberangriffen

Der «Cyberdome» ist israelischen Angaben zufolge ein Verteidigungssystem, das unterschiedliche Daten zusammenführt und mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Schwachstellen oder auch Bedrohungen im Netz erkennt. Organisationen können auf diese Weise frühzeitig vor möglichen Hackerangriffen gewarnt werden.

Israel gilt als Vorreiter im Bereich Cybersicherheit. Die oftmals iranischen Cyberattacken zielen Experten zufolge darauf, Israels Infrastruktur zu sabotieren, Daten zu sammeln sowie Falschnachrichten zu verbreiten. Israel arbeitet mit mehreren Verbündeten zusammen, um solche Angriffe abzuwehren.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Hightech-Land Israel: Reiche sieht Potenzial für Kooperation
Handel

Hightech-Land Israel: Reiche sieht Potenzial für Kooperation

Deutschland hat eine starke Industrie, Israel viele junge Start-ups. Wie lassen sich beide Seiten noch besser zusammenbringen? Darum geht es bei der Reise der Bundeswirtschaftsministerin.

16.12.2025

Dobrindt will mehr in Cyber-Sicherheit investieren
Cyber-Angriffe

Dobrindt will mehr in Cyber-Sicherheit investieren

Cyber-Angriffe auf Unternehmen und Verwaltungen haben zugenommen. Der Schutz vor solchen Attacken sei genauso wichtig wie der militärische Schutz, sagt der Minister.

03.07.2025

IT-Experten trainieren in Darmstadt Abwehr von Cyberattacken
Milliardenschaden verhindern

IT-Experten trainieren in Darmstadt Abwehr von Cyberattacken

Eine Forschungseinrichtung in Darmstadt soll dabei helfen, die Gefahr von Cyberangriffen zu senken. Das demonstrieren die Experten auch bei einem Besuch aus Berlin.

07.10.2024

Versicherungen: Mehr Schäden durch Cyberangriffe
IT-Kriminalität

Versicherungen: Mehr Schäden durch Cyberangriffe

Cyberangriffe haben im vergangenen Jahr zu Versicherungsschäden in Höhe von 180 Millionen Euro geführt. Ihre Zahl, aber auch der durchschnittliche Schaden nimmt zu.

05.09.2024

Cyber-Angriffe: Expertin sieht «besorgniserregende Lage»
Geheimdienste

Cyber-Angriffe: Expertin sieht «besorgniserregende Lage»

Die Bundesregierung macht Russland für einen Cyber-Angriff auf die SPD verantwortlich. Nicht nur BSI-Chefin Plattner mahnt nun die konsequente Umsetzung von Schutzmaßnahmen an.

04.05.2024