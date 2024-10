«Die Nato geprägt» - Steinmeier würdigt Stoltenberg

Berlin (dpa) - Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat dem kürzlich abgelösten Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg für sein zehnjähriges Wirken an der Spitze des Bündnisses gedankt und ihn mit einer hohen Stufe des Bundesverdienstkreuzes ausgezeichnet. «Du hast sichergestellt, dass die Nato stärker und geeinter als je zuvor ist - in einer Zeit, in der Russland uns wieder bedroht», sagte Steinmeier bei einer Feierstunde in Berlin. Er bescheinigte Stoltenberg eine «außergewöhnliche Führungsstärke» und betonte: «Du hast das Bündnis durch deine Integrität, deine klare politische Analyse und dein persönliches Engagement geprägt.»