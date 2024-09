Dietmar Woidke - Der Mann der SPD-Aufholjagd

Potsdam (dpa) - Dietmar Woidke hat alles auf eine Karte gesetzt. «Wenn ich gegen die AfD verliere, bin ich weg», war sein Credo. Sein größtes Ziel: zu verhindern, dass die Brandenburger Fahne «keine großen braunen Flecken kriegt». Am Wahlabend konnte er sich freuen: Seine SPD hat mit über 30 Prozent ein starkes Ergebnis eingefahren - die Hochrechnungen sahen sie vor der AfD. «Wir haben eine Aufholjagd hingelegt, wie es sie in der Geschichte unseres Landes noch niemals gegeben hat», sagte Woidke bei der SPD-Wahlparty in Potsdam.