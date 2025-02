Dresden-Gedenken im Schatten von Krieg und Bundestagswahl

Dresden (dpa) - Dresden gedenkt am Donnerstag der Zerstörung der Stadt im Zweiten Weltkrieg. Am 80. Jahrestag der Luftangriffe vom 13./14. Februar 1945 soll ein besonders starkes Zeichen für Versöhnung und Miteinander von ihr ausgehen. Unter dem Motto «Gemeinsam wachsam» sollen sich am Abend wieder Zigtausende die Hände reichen und eine Menschenkette um die Innenstadt bilden - als symbolischer Schutz gegen rechtes Gedankengut.