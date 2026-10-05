Emden bekommt Marinehafen – Milliardeninvestition geplant

Emden (dpa) - Die Bundeswehr baut in Emden einen zweiten Marinehafen an der Nordseeküste auf. Das hat Verteidigungsminister Boris Pistorius bekanntgegeben. Mit Niedersachsens Ministerpräsident Olaf Lies (beide SPD) unterzeichnete er in der ostfriesischen Seehafenstadt eine Absichtserklärung für den Bau des Militärstützpunktes.

Pistorius sprach von einer Milliardeninvestition. Nach Möglichkeit solle der Hafen Anfang der 2030er Jahre fertig sein. Langfristig könnten dem Minister zufolge bis zu 2.000 Dienstposten in Emden entstehen. Für den Standort sprächen große verfügbare Flächen und die gute Erreichbarkeit des Atlantiks.

«Im Ernstfall schwerer ausrechenbar»

Es sei zudem wichtig, dass die Marine neben Wilhelmshaven einen zweiten Stützpunkt an der Nordsee bekomme. Das mache die Marine flexibler und agiler. «Damit sind wir im Ernstfall schwerer ausrechenbar und erhöhen unsere operativen Möglichkeiten. Darauf kommt es letztlich an», sagte Pistorius.

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«Emden wird wieder Standort der deutschen Marine», sagte der Minister. Aktuell sei die Marine die kleinste in der Geschichte der Bundeswehr, obwohl sie gleichzeitig die größten und umfangreichsten Aufgaben erfüllen müsse. «Also muss die Marine wachsen, und das wird sie.»

Foto: Sina Schuldt/dpa Niedersachsens Regierungschef Lies (rechts von Pistorius) unterstützt das Marineprojekt.

Bis 1997 gab es in Emden schon einmal einen Marinestützpunkt. Derzeit ist der Marinehafen in Wilhelmshaven – der Marinestützpunkt Heppenser Groden – aber der einzige an der Nordseeküste. Das Verteidigungsministerium und die Marine hatten zuletzt mögliche weitere Standorte geprüft. Den Bedarf für neue Standorte begründete das Ministerium mit dem geplanten Aufwuchs der Streitkräfte.

Emden hofft auf «außergewöhnliche Chance»

Pistorius sagte, Emden biete für den Hafen ideale Voraussetzungen. Trotzdem seien noch dicke Bretter zu bohren. «Einen neuen Marinestützpunkt gibt es nicht im Baumarkt», sagte der Minister.

Niedersachsens Regierungschef Lies sagte, neben der geografischen Lage und den verfügbaren Flächen spreche auch die große maritime Tradition Emdens für den Standort. Emden könne sich jetzt wieder «Marinestadt» nennen. Zudem habe Niedersachsen bei Infrastrukturvorhaben nachgewiesen, dass das Land «schnell entscheiden, zügig genehmigen und verlässlich bauen» könne.

Foto: Sina Schuldt/dpa Pistorius unterzeichnet die Absichtserklärung für den Marinehafen in Emden.

Emdens parteiloser Oberbürgermeister Tim Kruithoff nannte die Entscheidung in einer Mitteilung eine «außergewöhnliche Chance» für die Stadt – «für unseren Hafen, für Arbeitsplätze und für die wirtschaftliche Entwicklung der gesamten Region». Er war aus privaten Gründen nicht bei der Veranstaltung dabei.

Der Zentralverband der deutschen Seehafenbetriebe (ZDS) sprach von einem starken Signal. Wer Deutschland als militärische Drehscheibe Europas stärken wolle, brauche leistungsfähige Seehäfen, sagte ZDS-Chef Florian Keisinger.

Bis zu 450 Hektar werden benötigt

Für die Standortsuche hatte sich die Marine in den vergangenen Monaten mehrere Küstenorte angeschaut. Darunter war auch der Hafen von Bremerhaven, wo schon jetzt militärische Güter etwa bei Truppentransporten und Verlegeübungen umgeschlagen werden.

Bremens Bürgermeister Andreas Bovenschulte sagte der Deutschen Presse-Agentur, es wäre schön gewesen, wenn Bremerhaven Marinehafen geworden wäre. Bremen habe alles getan, um den Zuschlag zu erhalten. Die Entscheidung für Emden sei eine militärisch-strategische. «Man muss das Ergebnis akzeptieren», sagte der SPD-Politiker.

Foto: Sina Schuldt/dpa Bislang ist das Gebiet, wo der Marinehafen entstehen soll, noch weitgehend unbebaut. (Archivbild)

Pistorius sprach bei der Verkündung in Emden von einem abdeckbaren Flächenbedarf von bis zu 450 Hektar. Das entspricht etwa 630 Fußballfeldern. Noch lasse sich der Umfang aber nicht auf den Hektar genau beziffern, es könnten auch 400 oder 430 Hektar werden. Stationiert werden sollen in dem neuen Stützpunkt voraussichtlich Versorgungs- und Unterstützungsschiffe – genauere Planungen gebe es noch nicht, sagte Pistorius.

Naturschützer besorgt um «Hotspot der Artenvielfalt»

Entstehen soll der neue Marinehafen auf dem sogenannten Rysumer Nacken, einer Hafenerweiterungsfläche an der Ems westlich der Stadt und im Eigentum des Landes. Sie soll nun an den Bund verkauft werden. Die Stadt Emden, die landeseigene Hafeninfrastrukturgesellschaft Niedersachsen Ports (NPorts) und das Land überlegen seit Jahren, wie die Fläche zur Entwicklung des Hafens genutzt werden kann – bislang gab es Pläne für eine zivile Nutzung.

Naturschützer vom Nabu Ostfriesland warnen jedoch, den Rysumer Nacken als «einen Hotspot der Artenvielfalt» mit seltenen Pflanzen- und Tierarten aufzugeben. «Es wäre eine Schande, eine solche Perle des Naturschutzes industriellen Interessen zu opfern», sagte die Vorsitzende Elke Dirks.

Foto: Sina Schuldt/dpa Die Emderin Ilse Scheibe demonstrierte mit anderen gegen den neuen Marinehafen.

Am Rande der Veranstaltungen demonstrierten etwa ein Dutzend Menschen gegen die Pläne für den Marinehafen. Die Emderin Ilse Scheibe sorgt die Militarisierung, die aus ihrer Sicht von dem neuen Marinestützpunkt ausgeht. «Ob man wirklich meint, dass man so etwas in der Zukunft braucht?» Außerdem zerstöre der Hafen die Natur. Der Rysumer Nacken sei für viele Emderinnen und Emder ein wichtiges Naherholungsgebiet am Meer, sagte Scheibe.

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