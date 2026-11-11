Sparmaßnahmen

Entwurf: Unterhaltsvorschuss nur noch bis 40.000 Euro

Wenn der andere Elternteil keinen Unterhalt zahlt, springt der Staat für Kinder Alleinerziehender ein. Ein Gesetzentwurf sieht nun eine Einkommensgrenze vor – beschlossen ist aber noch nichts.

Wenn Elternteile keinen Unterhalt zahlen, springt der Staat ein – künftig aber voraussichtlich in weniger Fällen. (Symbolbild) Foto: Christian Charisius/dpa
Wenn Elternteile keinen Unterhalt zahlen, springt der Staat ein – künftig aber voraussichtlich in weniger Fällen. (Symbolbild)

Berlin (dpa) - Alleinerziehende, die mehr als 40.000 Euro im Jahr verdienen, können künftig nicht mehr damit rechnen, dass der Staat mit Unterhaltsvorschuss einspringt, wenn der andere Elternteil nicht zahlt. Das sieht ein Gesetzentwurf des Familienministeriums vor, der in die regierungsinterne Abstimmung gegangen ist, wie Bundesfamilienministerin Karin Prien (CDU) im Bundestag bei einer Regierungsbefragung erläuterte. Beschlossen ist also noch nichts. Vor einer Beratung im Kabinett und während anschließender Bundestagsberatungen sind noch Änderungen möglich.

Unterstützung nur bis 4.500 Euro Bruttoverdienst 

Prien sprach von 40.000 Euro zu versteuerndem Einkommen bei Alleinerziehenden mit einem Kind. Die Grenze verschiebe sich pro weiterem Kind um 10.000 Euro nach oben. Der Ministerin zufolge liege die untere Grenze damit bei einem Monatsverdienst von rund 4.500 Euro brutto bei einem Kind. 

Sie sprach von einem guten Kompromiss. Mehr Druck auf säumige Elternteile ist Teil der Gesetzespläne. Details dazu sind aber noch nicht öffentlich bekannt. «Kinder brauchen Unterhalt, aber natürlich in erster Linie von ihren Eltern. Das will ich mal sehr deutlich machen», sagte Prien.

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Bund bekommt nur Bruchteil des Geldes zurück

Den Unterhaltsvorschuss übernimmt der Staat für Kinder von Alleinerziehenden, wenn ein Partner seiner Unterhaltspflicht nicht nachkommt. 2024 zahlten Bund und Länder rund 3,2 Milliarden Euro dieses Vorschusses an alleinerziehende Elternteile. Nur einen kleinen Teil des Geldes – etwa 17 Prozent – konnten sich die Behörden von den eigentlich unterhaltspflichtigen Elternteilen zurückholen.

Union und SPD hatten im Koalitionsvertrag vereinbart, künftig mehr Druck auf unterhaltspflichtige Elternteile zu üben, die nicht zahlen. Dazu wurde unter anderem Folgendes festgehalten: «Wir werden in einem ersten Schritt säumige Unterhaltsschuldner durch härtere Strafen sanktionieren, zum Beispiel durch Führerscheinentzug, und so die Rückgriffquote beim Unterhaltsvorschuss erhöhen.»

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