Regierungsbildung in Berlin

Eralp zu Angst-Eingeständnis: Nehme Rat von Behörden ernst

Mit schriftlichen Anmerkungen zu einem Interview sorgt die Berliner Linken-Frontfrau für Aufsehen. Nun bezieht sie selbst Stellung - und führt ihr Handeln auf den Rat der Sicherheitsbehörden zurück.

Eralp tritt ihren Kritikern in einer Videobotschaft entgegen. (Archivbild) Foto: Fabian Sommer/dpa
Eralp tritt ihren Kritikern in einer Videobotschaft entgegen. (Archivbild)

Berlin (dpa) - Nach Bekanntwerden ihrer nicht zur Veröffentlichung gedachten Kommentare über Sorgen um die Sicherheit ihrer Familie hat sich die Berliner Linken-Wahlsiegerin Elif Eralp gegen Kritik verteidigt. Nach der Wahl hätten Bedrohungen gegen sie zugenommen, sagte Eralp in einem am Abend auf Instagram veröffentlichten Video. «Wie viele andere Politikerinnen auch tausche ich mich dabei auch mit den Sicherheitsbehörden aus zu deren Einschätzung zur aktuellen Bedrohungslage.»

Natürlich sorge sie sich um ihre Familie, sagte sie. «Und natürlich nehme ich den professionellen Rat von Behörden sehr ernst und wäge dafür meine Worte genau ab.» Diese Abwägung sei jetzt veröffentlicht und damit bewusst die Bitte ihres Teams ignoriert worden. 

Eralp, die Regierende Bürgermeisterin von Berlin werden möchte, hatte dem «Spiegel» ein Interview gegeben und laut dem Magazin im Nachgang schriftliche Anmerkungen dazu hinterlassen, denen zufolge sie die Sicherheit ihrer Familie in Gefahr sieht, wenn sie sich öffentlich und explizit zu einem bekannten Palästina-Aktivisten äußert - dieser gehört seit Jahren der Volksfront für die Befreiung Palästinas an, die in der EU und den USA als Terrororganisation eingestuft ist. Eralps schriftliche Anmerkungen waren offenbar versehentlich mit dem Interview-Text an den «Spiegel» zurückgeschickt worden.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Eralp sieht Grenzen überschritten

Sie gehe keiner politischen Diskussion aus dem Weg, sie stelle sich auch jeder Kritik, sagte Eralp in ihrer Stellungnahme. «Aber es gibt Grenzen, wenn es um die Sicherheit von meiner Familie und mir geht. Und diese wurden jetzt überschritten. Aber ich lasse mich nicht einschüchtern, weil ich weiß, dass wir alle gemeinsam für ein besseres Berlin einstehen. In diesem Berlin haben organisierte Kriminalität, Gewalt und Terrorverherrlichung und jede Form von Menschenfeindlichkeit und alles, was die Sicherheit der Menschen in unserer Stadt bedroht, keinen Platz.»

Die Berliner Linke peilt in der Hauptstadt eine Koalition mit Grünen und SPD an, was bei Bundespolitikern beider Parteien auf Vorbehalte stößt.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Nach Eralp-Interview nimmt Kritik an Berliner Linken zu
Angst vor Palästinaaktivisten

Nach Eralp-Interview nimmt Kritik an Berliner Linken zu

Elif Eralp will Berlins erste linke Regierende Bürgermeisterin werden. Interne Anmerkungen zu einem Interview bringen sie in Erklärungsnot. Was werfen ihr Kritiker vor?

29.10.2026

Eralp: Werde für die Sicherheit aller Berliner sorgen
Debatte nach Wahl

Eralp: Werde für die Sicherheit aller Berliner sorgen

Hat Elif Eralp Angst? Ein «Spiegel»-Bericht über interne Anmerkungen zu einem Interview der Linken-Politikerin, die in Berlin regieren will, löst Wirbel aus. Nun hat sie sich dazu geäußert.

29.10.2026

Berliner Linke geht rechtlich gegen weitere Politiker vor
Äußerungen zu Antisemitismus

Berliner Linke geht rechtlich gegen weitere Politiker vor

Die Berliner Linke sieht sich nach der gewonnenen Wahl mit Vorwürfen des Antisemitismus und der Nähe zu kriminellen Clans konfrontiert. Die Partei wehrt sich politisch - und auch juristisch.

29.09.2026

CDU-Innenexperte nennt Berliner Linke «Sicherheitsrisiko»
Nach der Wahl in Berlin

CDU-Innenexperte nennt Berliner Linke «Sicherheitsrisiko»

CDU-Politiker Throm warnt vor engen Verbindungen der Berliner Linken zur organisierten Kriminalität. Er sieht Folgen für Berlin und das Land.

23.09.2026

Wer ist Elif Eralp?
Wahl in Berlin

Wer ist Elif Eralp?

Elif Eralp hat die Berliner Linke durch den Wahlkampf geführt. Und ihre Partei hat nach den aktuellen Daten klar den Sieg errungen. Wofür steht die Politikerin? Und was sind ihre Ziele?

20.09.2026