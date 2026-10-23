Dokument für Einbürgerung

Ermittler decken Betrug mit Sprachzertifikaten auf

Wer in Deutschland eingebürgert werden möchte, braucht ein Sprachzertifikat. Das machten sich mutmaßliche Betrüger zunutze - bis die Ermittler ihnen auf die Spur kamen.

Staatsanwaltschaft und Polizei Aschaffenburg ermitteln im Zusammenhang mit mutmaßlich gefälschten Sprachzertifikaten. (Symbolbild) Foto: Fernando Gutierrez-Juarez/dpa
Staatsanwaltschaft und Polizei Aschaffenburg ermitteln im Zusammenhang mit mutmaßlich gefälschten Sprachzertifikaten. (Symbolbild)

Aschaffenburg (dpa) - Sie sollen im großen Stil illegale Sprachzertifikate organisiert haben - und zwar in ganz Deutschland und in Österreich: Nach einer Durchsuchungsaktion in Nordrhein-Westfalen und in München haben die zuständigen Aschaffenburger Ermittlungsbehörden mehrere Tatverdächtige gefasst. Sprachzertifikate müssen bei den Behörden vorgelegt werden, wenn sich jemand in Deutschland einbürgern lassen möchte. 

Bei den Durchsuchungen am Mittwoch entdeckten die Ermittler nach eigenen Angaben auch eine professionelle «Fälscherwerkstatt» mit hochwertigen Druckern, um falsche Dokumente und Ausweise herstellen zu können. Bei einem Tatverdächtigen fanden sie eine Schusswaffe.

Seit 2025 ermitteln Staatsanwaltschaft und Polizei in Aschaffenburg gegen mehrere Verdächtige, denen die banden- und gewerbsmäßigen Einschleusung von Ausländern, banden- und gewerbsmäßige Urkundenfälschung sowie weitere Delikte vorgeworfen werden. Die Verdächtigen sollen Hunderte illegaler Sprachzertifikate erstellt und verkauft haben. 

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal!

Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert.

Zum Kanal

Impressum

Behörden schauten genauer hin

Zunächst sollen sie die Sprachzertifikate gefälscht haben. Da die Behörden jedoch zunehmend genauer hingesehen hätten, seien die Verdächtigen dazu übergegangen, bei den Sprachprüfungen eine andere Person mit gefälschtem Ausweis zu schicken.

Bereits im Juli gab es demnach erste Durchsuchungen und vorläufige Festnahmen, nun folgte eine große Aktion mit Durchsuchungen in mehr als 30 Objekten. Auch mit an Bord waren Kräfte aus Österreich, Unterstützung gab es den Angaben nach auch von Europol. Sieben Tatverdächtige im Alter zwischen 26 und 46 Jahren seien festgenommen worden, gegen sie lagen Haftbefehle vor.

Die Polizei Münster informierte darüber, dass sie darüber hinaus gemeinsam mit der Polizei Warendorf ein eigenständiges Ermittlungsverfahren führt, fünf Verdächtige wurden dabei festgenommen und sitzen nun in U-Haft. Bis zu einer möglichen rechtmäßigen Verurteilung gilt die Unschuldsvermutung.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Hessen will Einbürgerung für subsidiär Geschützte stoppen
Staatsangehörigkeitsrecht

Hessen will Einbürgerung für subsidiär Geschützte stoppen

Hessen will erreichen, dass Flüchtlinge mit subsidiärem Schutz nicht eingebürgert werden. Auch bei Straffälligkeit soll es keine Bagatellgrenzen geben. Wie der Innenminister die Initiative begründet.

03.12.2025

Durchsuchungen: Sprachzertifikate für Zugewanderte verkauft?
Wohl über 100 Taten

Durchsuchungen: Sprachzertifikate für Zugewanderte verkauft?

Wer einen Aufenthaltstitel braucht oder einen Antrag auf Einbürgerung stellt, muss einen Nachweis von Deutschkenntnissen vorlegen. Mutmaßlich haben Betrüger daraus ein Geschäftsmodell gemacht.

25.11.2025

Ermittler decken mutmaßlichen Betrug mit Scheinehen auf
Kriminalität

Ermittler decken mutmaßlichen Betrug mit Scheinehen auf

Nach auffälligen Anträgen bei der Ausländerbehörde haben bayerische Ermittler zahlreiche mutmaßliche Scheinehen aufgedeckt. Nun wollen sie die Hintermänner finden.

21.10.2025

Gefälschte Zertifikate zur Einbürgerung auch in Hessen
Kriminalität

Gefälschte Zertifikate zur Einbürgerung auch in Hessen

Wer Deutscher oder Deutsche werden will, muss verschiedene Nachweise vorlegen. In einigen Fällen sind dabei Fälschungen entdeckt worden. Das Innenministerium hat die Ämter zur Wachsamkeit aufgerufen.

21.10.2025

Polizei ermittelt in mehreren Städten zu Sprachtest-Betrug
Gefälschte Zertifikate

Polizei ermittelt in mehreren Städten zu Sprachtest-Betrug

Gefälschte Sprachzertifikate für bis zu 2.700 Euro: Wie Betrüger Behörden austricksen – und wie Polizei und Ausländerämter reagieren.

09.09.2025