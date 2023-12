Erneut Razzien gegen rechtsextreme Gruppierung «Knockout 51»

Karlsruhe/Erfurt (dpa) - Justiz und Polizei sind erneut gegen die rechtsextreme Kampfsportgruppierung «Knockout 51» vorgegangen. Am Morgen seien im Zusammenhang mit Ermittlungen gegen die Gruppe insgesamt vier Objekte in Thüringen durchsucht worden, sagte eine Sprecherin des Generalbundesanwalts in Karlsruhe.