Etwa zwei Dutzend IS-Kämpfer aus Deutschland im Irak

Berlin (dpa) - Unter den von der US-Armee aus Syrien in den Irak verlegten mutmaßlichen Anhängern der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) sind rund zwei Dutzend Männer mit Bezug zu Deutschland. Die meisten von ihnen sind nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur deutsche Staatsbürger, einzelne lebten vor ihrer Ausreise zu der Terrormiliz als Ausländer in Deutschland. NDR, WDR und die «Süddeutsche Zeitung» hatten zuerst über die Zahl der Gefangenen mit Deutschlandbezug berichtet.

WNOZ WhatsApp-Kanal Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal. Zum Kanal Impressum

Die USA hatten vergangene Woche nach eigenen Angaben die Verlegung von Tausenden früheren IS-Kämpfern abgeschlossen. Demnach wurden 5.700 Männer aus Syrien in irakische Haftanstalten gebracht, wie das zuständige Regionalkommando der US-Streitkräfte, Centcom, mitteilte.

Die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch warnte, ihnen drohten im Irak nun unter anderem Misshandlung, Folter und unfaire Prozesse.

Foto: picture alliance / Sina Schuldt/dpa In Deutschland wurden sowohl Deutsche als auch Staatsangehörige anderer Nationen, die sich einst der IS-Terrormiliz angeschlossen hatten, wegen Kriegsverbrechen verurteilt. (Archivbild)

IS-Kämpfer konnten teils entkommen

Hintergrund für die Maßnahme waren Spannungen zwischen der neuen Regierung in Damaskus und der von Kurden dominierten Miliz SDF (Syrian Democratic Forces), die als US-Verbündete eine bedeutende Rolle bei dem militärischen Sieg gegen den IS gespielt hatte.

Tausende IS-Kämpfer und deren Angehörige waren in den vergangenen Jahren in von den Kurden bewachten Gefängnissen und Lagern in Nordostsyrien festgehalten worden. Im Verlauf der Konfrontation zwischen der SDF und der Zentralregierung unter der Führung von Übergangspräsident Ahmed al-Scharaa verließen sie teils ihre Posten, wodurch auch IS-Anhänger entkommen konnten.