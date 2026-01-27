Neuer Job

Ex-Justizminister Buschmann wird wieder Anwalt

Bis zum Ausscheiden der FDP aus der Ampelkoalition war Buschmann Bundesjustizminister. Nun will er wieder als Jurist arbeiten - und kehrt zu einem ehemaligen Arbeitgeber zurück.

Marco Buschmann schlägt neue berufliche Wege ein. (Archivbild) Foto: Bernd Weißbrod/dpa
Marco Buschmann schlägt neue berufliche Wege ein. (Archivbild)

Berlin (dpa) - Der frühere Bundesjustizminister Marco Buschmann kehrt in den Anwaltsberuf zurück. Ab 1. Februar schließt sich der FDP-Politiker als Rechtsanwalt der internationalen Sozietät White & Case an, wie er im sozialen Netzwerk LinkedIn mitteilte. «Meine Cooling-Off-Periode als Bundesminister hat lange genug gedauert», schrieb er. «Jetzt heißt es für mich: "On the road again" and "back to my roots".» 

Sein neuer Arbeitgeber ist ihm nicht unbekannt: Dort habe er als Berufsanfänger das Transaktionsgeschäft gelernt. «Daher weiß ich, was mich erwartet: juristische Exzellenz, großartige Kolleginnen und Kollegen und ein unternehmerisch geprägtes Umfeld. Darauf freue ich mich sehr», schrieb er weiter. 

Buschmann war von Dezember 2021 bis November 2024 Bundesjustizminister in der Ampelregierung von Kanzler Olaf Scholz.

