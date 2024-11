Faeser will Top-Posten beim Verfassungsschutz neu besetzen

Berlin (dpa) - Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) will noch vor der für den 23. Februar geplanten Neuwahl die Nachfolge an der Spitze des Bundesamtes für Verfassungsschutz regeln. Auf eine entsprechende Frage antwortet sie der Deutschen Presse-Agentur: «Ich möchte gerne vorher besetzen.» Wer den Posten übernehmen soll, ließ sie offen. Faeser fügte hinzu: «Ich würde das aber auch in Absprache mit den demokratischen Fraktionen machen.»