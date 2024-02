Faktencheck: Manipuliert die Ampel das Wahlrecht?

Mit der Wahlrechtsänderung solle unter anderem erreicht werden, dass der bayerische Wahlkreis Augsburg-Stadt «nicht zu viele CSU-Wähler hat» und Claudia Roth «bei der nächsten Bundestagswahl in Augsburg-Stadt ihren Wahlkreis behalten kann», sagte Merz am Montag in Berlin.

Entzündet hat sich die Debatte an der geplanten Umverteilung eines Wahlkreises von Sachsen-Anhalt nach Bayern. In Bayern soll nach den Vorschlägen der Ampel-Fraktionen von SPD, Grünen und FDP aus Teilen der bisherigen Wahlkreise Augsburg-Land, Neu-Ulm und Ostallgäu ein zusätzlicher Wahlkreis gebildet werden. Nach dem Bundeswahlgesetz müssen immer Wahlkreise umstrukturiert werden, wenn sich der Bevölkerungsanteil massiv ändert.

Mit Blick auf Königsbrunn stimmt es zwar, dass Ullrich bei der Bundestagswahl im Vergleich zu Roth besonders gut abschnitt: Der Abstand zwischen beiden betrug in der Stadt knapp 22,7 Prozentpunkte, im ganzen Wahlkreis nur 7,5 Punkte. Doch von den insgesamt im Wahlkreis abgegebenen Stimmen landeten nur rund zehn Prozent in einer Königsbrunner Urne. Das heißt: In einem theoretischen Szenario, in dem in Augsburg-Stadt schon 2021 ohne Königsbrunn gewählt worden wäre, hätte Ullrich trotzdem mit Abstand die meisten Erststimmen für sich gewonnen.