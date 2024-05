FDP fordert «generationengerechte Haushaltspolitik»

Berlin (dpa) - Angesichts des Etatstreits in der Ampel-Koalition verlangt die FDP eine «generationengerechte Haushaltspolitik». Diese müsse die Schuldengrenze des Grundgesetzes einhalten und dürfe junge Menschen bei der Finanzierung der Renten nicht überfordern, betonen die Freien Demokraten in einem Fünf-Punkte-Papier, das an diesem Montag vom Präsidium der Partei beschlossen werden soll. Der Entwurf liegt der dpa in Berlin vor.