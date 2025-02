FDP macht Vorschlag für «Migrationspakt der Mitte»

Berlin (dpa) - Die FDP will mit einem neuen Anlauf Union, SPD und Grüne für einen «Migrationspakt der Mitte» gewinnen. Dazu sollen nach dem Vorstoß der Liberalen die Inhalte des am Freitag im Bundestag gescheiterten Zustrombegrenzungsgesetzes in das Gesetz für die Reform des Gemeinsamen Europäischen Asylsystems überführt werden.