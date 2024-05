FDP-Politiker erwartet heftige Diskussion um Haushalt 2025

«Ich hoffe aber, dass es kommunikativ anders läuft», so der FDP-Politiker. Denn das Entscheidende bei Haushaltsverhandlungen sei, «nicht jedes Detail sofort in die Öffentlichkeit zu tröten, bevor man nicht genau weiß, wo die Reise hingeht». Dass es Diskussionen gebe, sei aber normal. «Ich mache das jetzt seit 2002. Das ist - egal in welcher politischen Konstellation - immer eine Auseinandersetzung, die aber - und das ist wichtig - zur Demokratie dazugehört.»