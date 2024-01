Forschungsausschuss: AfD Gefahr für Wissenschaftsstandort

Berlin (dpa) - Der Vorsitzende des Bundestagsforschungsausschusses, Kai Gehring (Grüne), sieht in der AfD eine Gefahr für die Wissenschaft in Deutschland. «Völkisch-nationalistische Ideologien, Rassismus und Wissenschaftsleugnung gefährden unseren Wissenschaftsstandort und damit auch unsere wirtschaftliche Zukunft», sagte Gehring der dpa in Berlin.