Altersvorsorge

Frühstartrente rückt näher

Geld vom Staat für alle: Das ist die Frühstartrente. Damit soll jede und jeder etwas fürs Alter ansparen können. Jetzt nimmt das Projekt der Koalition Gestalt an.

Mit den Jahren soll sich das Geld auf dem Anlagedepot anhäufen. (Symbolbild) Foto: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa
Mit den Jahren soll sich das Geld auf dem Anlagedepot anhäufen. (Symbolbild)

Berlin (dpa) - Die Frühstartrente mit zehn Euro pro Monat vom Staat für jedes Kind in Deutschland ab sechs Jahren rückt näher. Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD) gab den entsprechenden Gesetzentwurf in die Ressortabstimmung innerhalb der Bundesregierung. Aus dem Finanzministerium wurde der Deutschen Presse-Agentur ein entsprechender Bericht der Zeitungen der Funke Mediengruppe bestätigt. Der Gesetzentwurf liegt der dpa vor. Für jedes Kind vom 6. bis zum 18. Lebensjahr will der Bund demnach künftig zehn Euro pro Monat in ein individuelles, kapitalgedecktes Altersvorsorgedepot zahlen. Ausgezahlt werden soll das geförderte Kapital erst nach Vollendung des 65. Lebensjahrs. 

Zuzahlungen sollen bis zu 6.840 Euro im Jahr möglich sein. Das Depot soll von den Eltern bei einem Anbieter nach Wahl eröffnet werden können oder in einer öffentlichen Kapitalanlage erfolgen. Die Erträge sollen bis Auszahlungsbeginn steuerfrei sein. Starten soll die Frühstartrente mit dem Geburtsjahrgang 2020 rückwirkend zum 1. Januar 2026. Ab kommendem Jahr soll jährlich der Jahrgang der dann Sechsjährigen dazukommen. Ein Antrag soll nicht nötig sein.

Soziales Ziel - Millionen an Kosten

Erklärtes Ziel der Koalition ist, dass auch Menschen mit geringem Einkommen künftig leichter privat fürs Alter vorsorgen können. «Heute hängt das viel zu oft davon ab, ob die Eltern hohe Einkommen oder Vermögen haben», sagte Klingbeil den Funke-Medien. Diese Ungleichheit setze sich dann oft bis ins Alter fort. «Das wollen wir ändern.»

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal!

Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert.

Zum Kanal

Impressum

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Altersvorsorge mit Wertpapieren? Viele bleiben skeptisch
Umfrage

Altersvorsorge mit Wertpapieren? Viele bleiben skeptisch

Trotz neuer staatlicher Förderung bleibt das Aktiensparen für viele ein Tabu. Warum zögern so viele – und was fehlt, damit mehr Deutsche auf Wertpapiere fürs Alter setzen?

09.05.2026

Junge setzen bei Altersvorsorge auf den Staat
Drohende Rentenlücke

Junge setzen bei Altersvorsorge auf den Staat

Viele vertrauen bei der Altersvorsorge auf den Staat. Doch private Rücklagen werden wichtiger. Allerdings können es sich viele Menschen kaum leisten, Geld zur Seite zu legen.

22.04.2026

Wie man künftig fürs Alter vorsorgen kann
Altersvorsorge

Wie man künftig fürs Alter vorsorgen kann

Längst ist klar, dass die Riester-Rente keine Zukunft hat. Jetzt gibt es eine Alternative. Die bringt höhere Rendite-Chancen, aber auch mehr Risiko.

27.03.2026

Riester-Nachfolger: Was für die private Vorsorge gelten soll
Sparen fürs Alter

Riester-Nachfolger: Was für die private Vorsorge gelten soll

Die schwarz-rote Koalition zeigt sich reformfähig: Geräuschlos einigen sich Union und SPD auf eine neue private Altersvorsorge. Was kann der Riester-Nachfolger?

24.03.2026

Klingbeil verteidigt Aktivrente: «Diese Koalition liefert»
Alterssicherung

Klingbeil verteidigt Aktivrente: «Diese Koalition liefert»

Fachkräftemangel hemmt schon heute die Wirtschaft und immer mehr Ältere verlassen den Arbeitsmarkt. Die Koalition will gegensteuern und ist vom Weg überzeugt. Die Opposition äußert heftige Kritik.

14.11.2025