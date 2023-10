Gesetzespaket für Abschiebungen am Mittwoch im Kabinett

Berlin (dpa) - Bundesinnenministerin Nancy Faeser will in dieser Woche konkrete Maßnahmen für effektivere Abschiebungen auf den Weg bringen. «Ich werde unser umfassendes Gesetzespaket für mehr und schnellere Rückführungen am Mittwoch ins Kabinett einbringen. Wer in Deutschland kein Bleiberecht hat, muss unser Land wieder verlassen», sagte Faeser der «Rheinischen Post». Die SPD-Politikerin hatte die Pläne bereits vorletzte Woche vorgestellt.

Bundeskanzler Olaf Scholz hatte in einem «Spiegel»-Interview erklärt: «Wir müssen endlich im großen Stil diejenigen abschieben, die kein Recht haben, in Deutschland zu bleiben.» Wer sich nicht auf Schutzgründe berufen könne und keine Bleibeperspektive habe, müsse gehen. «Wir müssen mehr und schneller abschieben», sagte der SPD-Politiker. CDU-Chef Friedrich Merz sagte in der ZDF-Sendung «Berlin direkt» auf die Frage, ob er darin eine Trendwende sehe: «Das scheint so zu sein.» Es sei aber dahingestellt, ob Scholz hierfür auch Zustimmung in der eigenen Partei habe. Klar sei, dass die Zahl der Einwanderer sinken müsse.