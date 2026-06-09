Polizei-Statistik

Gewalttaten von Linken und Rechten nehmen zu

Die Erhebung der Zahlen zu politisch motivierten Straftaten ist so etwas wie ein Fiebermessen für die deutsche Gesellschaft. Ein Blick auf die Statistik für 2025 zeigt: Die Temperatur ist hoch.

Gleich in den ersten Tagen des Jahre 2026 sorgte in Berlin ein mutmaßlich linksextremistischer Brandanschlag auf die Stromversorgung für erheblichen Ärger. (Archivfoto) Foto: Michael Kappeler/dpa
Gleich in den ersten Tagen des Jahre 2026 sorgte in Berlin ein mutmaßlich linksextremistischer Brandanschlag auf die Stromversorgung für erheblichen Ärger. (Archivfoto)

Berlin (dpa) - Die Polizei hat im vergangenen Jahr bundesweit 85.837 Straftaten mit politischem Hintergrund gezählt - knapp zwei Prozent mehr als 2024. Einen leichten Anstieg gab es insgesamt auch bei der Zahl der politisch motivierten Gewalttaten, von denen der größte Teil auf das Konto von Tätern ging, die dem rechten Spektrum zugerechnet werden. 

Rechte am gewalttätigsten - aber Zuwachs im linken Spektrum 

Den Angaben zufolge geht die Polizei bei 1.598 von insgesamt 4.156 politisch motivierten Gewaltstraftaten von einem rechten Motiv aus. Während die Zahl rechter Gewalttaten demnach um knapp 7,4 Prozent zunahm und bei den links motivierten Gewalttaten ein Anstieg um knapp 43 Prozent auf 1.087 Gewaltdelikte zu beobachten ist, ging die Zahl der mutmaßlich aus ausländischen Ideologien gespeisten Gewaltdelikte um knapp 28 Prozent auf 704 Gewaltdelikte zurück. 

Auch bei den Gewalttaten, die mutmaßlich politisch motiviert waren, aber keinem der gängigen Phänomenbereiche zugeordnet werden konnten, war ein Rückgang zu beobachten - um knapp 16 Prozent auf 669 Gewalttaten. Mit einem Plus von knapp 13 Prozent war der Anstieg bei religiös motivierten Gewalttaten zwar spürbar. Mit 98 entsprechenden Straftaten blieb ihr Anteil an den politisch motivierten Gewalttaten insgesamt jedoch relativ klein. 

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Erheblicher Anstieg im Vorjahr

Im Vorjahr waren mehr als 84.000 politisch motivierte Straftaten festgestellt worden - so viele wie nie zuvor. Rund jede zweite dieser Taten ordnete die Polizei damals dem rechten Spektrum zu. Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) versprach bei der Vorstellung der Statistik für 2024 - in dem Jahr wurde das Innenministerium noch von Nancy Faeser (SPD) geleitet - eine gemeinsame «Sicherheitsoffensive von Bund und Ländern».

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Rechts motivierte Gewalttaten nehmen zu
Polizeistatistik

Rechts motivierte Gewalttaten nehmen zu

Der Trend hin zu mehr politisch motivierten Gewalttaten mit rechtem Hintergrund hat sich 2025 fortgesetzt. Die Linke wirft der Bundesregierung vor, sie verharmlose das Phänomen.

15.02.2026

BKA: Politisch motivierte Kriminalität steigt um 40 Prozent
Polizeistatistik

BKA: Politisch motivierte Kriminalität steigt um 40 Prozent

Schon die erste Kriminalitätsstatistik, die Dobrindt vorstellt, zeigt, dass er ein schwieriges Amt übernommen hat. Bei Straftaten mit politischem Hintergrund gibt es eine alarmierende Entwicklung.

20.05.2025

BKA: Politisch motivierte Kriminalität steigt um 40 Prozent
Polizeistatistik

BKA: Politisch motivierte Kriminalität steigt um 40 Prozent

Schon die erste Kriminalitätsstatistik, die Dobrindt vorstellt, zeigt, dass er ein schwieriges Amt übernommen hat. Bei Straftaten mit politischem Hintergrund gibt es eine alarmierende Entwicklung.

20.05.2025

Anstieg rechter Straftaten in Hessen
Kriminalität

Anstieg rechter Straftaten in Hessen

Die politisch motivierten Straftaten in Hessen steigen. Neben dem rechten Spektrum sind auch in anderen Bereich die Fälle gestiegen.

07.11.2024

Kriminalität

Mehr antisemitische Taten in Deutschland seit 7. Oktober

Der Krieg in Nahost hinterlässt Spuren auch in Deutschland. Das zeigen neue Zahlen zur politisch motivierten Kriminalität. Hassvergehen nehmen zu, während sich ein anderes Thema fast erledigt hat.

21.05.2024