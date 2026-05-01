Tag der Arbeit

Gewerkschaften kündigen harten Widerstand gegen Kürzungen an

Die Bundesregierung hat nach langer Wirtschaftskrise angesichts wachsender Ausgaben und Schulden nicht viel zu verteilen – außer Einschnitten. Die Gewerkschaften wollen das nicht hinnehmen.

Die DGB-Bundesvorsitzende Yasmin Fahimi (Mitte) bei der zentralen Maikundgebung der Gewerkschaften in Nürnberg. Foto: Pia Bayer/dpa
Die DGB-Bundesvorsitzende Yasmin Fahimi (Mitte) bei der zentralen Maikundgebung der Gewerkschaften in Nürnberg.

Nürnberg (dpa) - Die Gewerkschaften kündigen harten Widerstand gegen die von der Bundesregierung diskutierten Einschnitte bei Rente, Gesundheitsversorgung und Sozialleistungen an. «Wenn man uns angreift, dann wehren wir uns», sagte die DGB-Bundesvorsitzende Yasmin Fahimi bei der zentralen Mai-Kundgebung der Gewerkschaften in Nürnberg. 

«Ihr müsst in den nächsten Wochen und Monaten kampfbereit bleiben», sagte sie sie vor geschätzt mehreren tausend Zuhörerinnen und Zuhörern. Mit der Kraft und der Energie der Beschäftigten werde es gelingen, «dass wir das Bollwerk bleiben gegen Rückfälle in die Anfangszeiten des Kapitalismus». Motto der mehreren hundert Mai-Kundgebungen in ganz Deutschland war «Erst unsere Jobs, dann eure Profite.»

«Wir sind mobilisierungsfähig»

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal!

Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert.

Zum Kanal

Impressum

Die DGB-Chefin lehnte insbesondere eine Abschaffung des acht-Stunden-Tags und Kürzungen der gesetzlichen Altersversorgung kategorisch ab: «Wer das Sicherungsniveau der Rente angreift, der provoziert einen gesellschaftlichen Großkonflikt», sagte Fahimi. «Wir sind mobilisierungsfähig gegen diesen Rentenklau, und wir werden ihn abwehren.» 

Die Gewerkschaften lehnen auch die am Mittwoch vom Bundeskabinett beschlossenen Einsparungen in der gesetzlichen Krankenversicherung ab: «Das ist keine Reform, es ist eine Einschränkung eurer Gesundheitsversorgung, und das machen wir nicht mit», sagte die Bundesvorsitzende. 

Fahimi bekundete grundsätzliche Reformbereitschaft der Gewerkschaften, zur Kasse gebeten werden sollen jedoch die Wohlhabenden. Fahimi forderte Vermögensteuer, «gerechte» Erbschaftsteuer und einen höheren Spitzensteuersatz. «Wer wirklich Steuererleichterungen braucht, das sind die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in diesem Land.»

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
DGB-Vorsitzende Fahimi: Hände weg vom Arbeitszeitgesetz
Tag der Arbeit

DGB-Vorsitzende Fahimi: Hände weg vom Arbeitszeitgesetz

Deutschland steckt wirtschaftlich in der Krise. Die Gewerkschaft knöpfen sich dafür die Arbeitgeber vor - und machen der Regierung eines Kanzlers Merz zum 1. Mai mehrere Ansagen.

01.05.2025

DGB-Chefin Fahimi: Tarifflucht verursacht Milliardenschaden
Tag der Arbeit

DGB-Chefin Fahimi: Tarifflucht verursacht Milliardenschaden

Bei den Kundgebungen zum 1. Mai geben sich die Gewerkschaften gewohnt kämpferisch. In wirtschaftlich schwierigen Zeiten geht es um faire Löhne und soziale Gerechtigkeit. Aber nicht nur.

02.05.2024

Soziales

DGB-Chefin Fahimi: Rentenniveau «für immer» garantieren

Mit dem vor wenigen Tagen vorgelegten Rentenpaket will die Bundesregierung das 48-Prozent-Niveau zunächst bis 2040 sichern. Das hält DGB-Chefin Fahimi für unzureichend.

10.03.2024

Gewerkschaften

DGB-Chefin Fahimi: Die AfD ist keine Arbeiterpartei

Der AfD vertrete laut Yasmin Fahimi «klassische neoliberale Forderungen». Die DGB-Chefin fordert Gewerkschaften dazu auf, sich zu positionieren - und von der Ampel «eine Politik, die Zuversicht schafft».

19.10.2023

Soziales

DGB-Chefin Fahimi kritisiert Elterngeld-Kürzungspläne

Die Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbundes übt Kritik an den Kürzungsplänen des Elterngelds. Die Streichungen könnten für Verunsicherung in der Bevölkerung sorgen.

30.07.2023