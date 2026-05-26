Bündnisverteidigung

Greenpeace-Studie: Europas Verteidigungsressourcen enorm

Friedensforscher von Greenpeace sehen die Verteidigung in Europa stärker aufgestellt als gemeinhin gedacht. Sie verweisen auf den Zahlenvergleich mit Russland.

Kanadische Soldaten üben in Lettland. Foto: Alexander Welscher/dpa
Kanadische Soldaten üben in Lettland.

Berlin (dpa) - Auch ohne die USA sind die europäischen Nato-Staaten nach einer Greenpeace-Untersuchung Russland in wesentlichen militärischen Kategorien zahlenmäßig überlegen. Zudem investieren die europäischen Nato-Staaten zusammen mit Kanada mehr in ihre Streitkräfte als Russland, heißt es in der in Berlin vorgelegten Greenpeace-Studie «Europa allein zu Haus?».

Im vergangenen Jahr hätten die europäischen Verbündeten und Kanada zusammen rund 626 Milliarden US-Dollar ausgegeben (aktuell rund 540 Milliarden Euro). Russland dagegen habe 190 Milliarden US-Dollar ausgegeben. 

Besonders deutlich zeige sich die europäische Überlegenheit bei Kampfflugzeugen, so die Autoren der Studie. Sie nennen für die europäische Nato und Kanada 2.215 Kampfflugzeuge, für Russland 1.064. Dies gelte auch für Kriegsschiffe (143 zu 34) und Artillerie (15.896 zu 5.976). 

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

«Europa verfügt über enorme Verteidigungsressourcen. Das gilt laut der jüngsten Untersuchung auch für den Fall, dass sich die USA aus der Nato zurückziehen», erklären die Autoren. Europas Sicherheitspolitik leide aber unter einem unkoordinierten und teuren Wettlauf um Rüstungsprojekte.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Friedensforscher warnen vor neuem nuklearen Wettrüsten
Atomwaffen

Friedensforscher warnen vor neuem nuklearen Wettrüsten

Die Welt gleicht derzeit einem Pulverfass. Mehrere Atommächte sind an Kriegen und Konflikten beteiligt. Das birgt Gefahren, wie nicht zuletzt die Lage zwischen Israel und dem Iran zeigt.

16.06.2025

Friedensforscher: Europa rüstet massiv auf
Waffenlieferungen

Friedensforscher: Europa rüstet massiv auf

Die EU-Staaten haben sich jüngst auf Milliardeninvestitionen in die Verteidigung geeinigt. Neue Zahlen des Friedensforschungsinstituts Sipri zeigen: Das europäische Aufrüsten hat längst begonnen.

10.03.2025

Greenpeace-Studie: Nato bleibt Russland deutlich überlegen
Bündnisverteidigung

Greenpeace-Studie: Nato bleibt Russland deutlich überlegen

Mit dem Großangriff auf die Ukraine und einem Aufrüstungsprogramm löst Moskau bei europäischen Nato-Staaten Befürchtungen aus. Eine Studie im Auftrag von Greenpeace bescheinigt der Nato Übermacht.

11.11.2024

Greenpeace kritisiert fehlende Direktzüge in Europa
Bahnreisen

Greenpeace kritisiert fehlende Direktzüge in Europa

In Europa können viele Städte nach einer Analyse der Umweltorganisation Greenpeace viel besser mit dem Flugzeug als mit der Bahn erreicht werden. Dabei seien Hunderte Direktverbindungen möglich.

02.07.2024

Umweltverschmutzung

Greenpeace: Immer mehr Flüge mit Privatflugzeugen in Europa

Flüge belasten das Klima. Dennoch steigt die Zahl besonders im privaten Bereich deutlich. Greenpeace fordert daher ein Verbot.

30.03.2023