Grüne Jugend rechnet bei Bundeskongress mit Regierung ab

Leipzig (dpa) - Beim Bundeskongress der Grünen Jugend haben die Mitglieder der Nachwuchsorganisation die Arbeit der Mutterpartei und der Bundesregierung massiv kritisiert. «Meine Solidarität mit der Ampel ist am Ende», sagte Sarah Lee Heinrich, die bei der Veranstaltung in Leipzig als Bundessprecherin verabschiedet wurde. Timon Dzienus - Heinrichs ebenfalls verabschiedeter Amtskollege - schloss sich der Kritik an. «Ich bin froh, dass wir nicht zu einem Robert-Annalena-Ampel-Fanklub geworden sind», sagte er am Samstag mit Blick auf Vizekanzler Robert Habeck und Außenministerin Annalena Baerbock.