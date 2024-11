Grünen-Parteitag: «Auf geht's mit Robert in den Wahlkampf»

Wiesbaden (dpa) - Das Motto gibt Jürgen Trittin schon vor der Nominierung aus: «Auf geht's mit Robert in den Wahlkampf!», ruft das Grünen-Urgestein den Delegierten in Wiesbaden zu. An diesem Sonntag soll der Parteitag Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck als Kanzlerkandidaten nominieren.