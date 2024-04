Grünen-Politiker will Einigung zu Sicherheitsgewerbe-Gesetz

Berlin (dpa) - Der Grünen-Innenpolitiker, Marcel Emmerich, hat an die Koalitionspartner appelliert, möglichst rasch eine Einigung zu der geplanten Neuregelung für das Sicherheitsgewerbe zu erzielen. «Es gibt Anlass zur Sorge, dass wir mit der aktuellen Gefährdungslage bei kritischer Infrastruktur und so kurz vor der Fußball-EM immer noch ohne Gesetz dastehen», sagte der Obmann der Grünen-Fraktion im Innenausschuss des Bundestages, der Deutschen Presse-Agentur.

«Sicherheitsunternehmen leisten einen wichtigen Beitrag zum Schutz von Großveranstaltungen und kritischer Infrastruktur», sagte Emmerich, der die Grünen-Fraktion als Obmann im Innenausschuss vertritt. Gerade vor dem Hintergrund der wachsenden Aufgaben sei es unerlässlich, die Anforderungen nun in einem eigenen Gesetz zu regeln. «Es braucht Transparenz, klare Standards für die Ausbildung und Eignung des Personals, sonst wird schnell der Bock zum Gärtner», mahnte der Abgeordnete. Wer in der Vergangenheit strafrechtlich in Erscheinung getreten sei, wer rechtsextreme Parolen verbreite und dem Staat schaden wolle, müsse von sensiblen Bereichen ferngehalten werden.