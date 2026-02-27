Gut 3.000 Minderjährige heuern bei der Bundeswehr an

Berlin (dpa) - Die Bundeswehr hat im vergangenen Jahr 3.131 Minderjährige in die Truppe aufgenommen. Das waren 13 von 100 Neueinsteigern, wie aus einer Antwort des Bundesverteidigungsministeriums auf eine Anfrage der Linken im Bundestag hervorgeht. Der «Spiegel» hatte zuerst darüber berichtet. Es handelt sich nach Angaben der Linken um einen Höchstwert.

Demnach waren im vergangenen Jahr 2.690 junge Männer und 441 junge Frauen bei Dienstantritt 17 Jahre alt, was 12,5 Prozent aller neuen Soldaten entspreche. 638 minderjährige Soldatinnen und Soldaten verließen die Truppe vorzeitig wieder. Die meisten kündigten, einige wurden auch entlassen.

Linke kritisiert Rekrutierungspraxis

Wie aus früheren beim Bundestag abrufbaren Regierungsantworten hervorgeht, zählte die Bundeswehr im Jahr davor 2.203 minderjährige Neuzugänge (10,9 aller neuen Soldatinnen und Soldaten), 2023 waren es 1.996 (10,6 Prozent) und im Jahr davor 1.773 (9,4 Prozent) unter 18-Jährige.