Hängepartie beim Haushalt: Wo die Ampel sparen könnte

Berlin (dpa) - Noch sind keine Kompromisslinien bekannt: Die Ampel sucht weiter eine Lösung für das Milliardenloch im Haushalt des kommenden Jahres und für wichtige Investitionen in die Modernisierung der Wirtschaft. Klar scheint: Es muss gespart werden. Es könnte also weh tun, auch den Bürgerinnen und Bürgern. Nur an welcher Stelle genau, ist noch völlig offen. Kommt es Anfang der Woche zu einem Durchbruch und einer politischen Einigung über den Bundeshaushalt 2024?

Sparen also nach dem «Rasenmäher-Prinzip?» Die FDP will etwa Kürzungen im Sozialetat. Lindner wirbt dafür, dass das Geld im Sozialbereich effektiver eingesetzt wird. «Wir müssen mehr Menschen in Arbeit bringen, die jetzt Bürgergeld in Anspruch nehmen.» Vor allem die SPD aber lehnt Kürzungen im Sozialetat ab. Scholz versprach am Samstag auf dem SPD-Bundesparteitag: «Es wird in einer solchen Situation keinen Abbau des Sozialstaats in Deutschland geben.» An der von der FDP infrage gestellten Bürgergeld-Erhöhung hält er fest: «Ich finde aber, da muss man widerstehen», sagte Scholz. Lindner will auch bei internationalen Finanzhilfen sparen und Subventionen überprüfen.