Haftbefehl gegen Chinesin wegen Spionageverdachts

Karlsruhe (dpa) - Sie soll als Agentin für einen chinesischen Geheimdienst in Deutschland spioniert haben und wurde nun deswegen verhaftet. Ein Ermittlungsrichter beim Bundesgerichtshof habe den Haftbefehl gegen die chinesische Staatsangehörige am Montag in Vollzug gesetzt, teilte eine Sprecherin der Bundesanwaltschaft in Karlsruhe mit. Die Beschuldigte wurde von Beamten des Bundeskriminalamtes in Leipzig gefasst, ihre Wohnung und der Arbeitsplatz durchsucht.